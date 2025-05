Sport Politic a pus frână transferului la FCSB. Ce mesaj i-a transmis lui Becali







Dennis Politic, mijlocașul celor de la Dinamo București, a bifat minute importante în partida cu Rapid, desfășurată luni seara, în cadrul etapei a 8-a din play-out-ul Superligii. Confruntarea de pe stadionul National Arena s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

A fost prima apariție oficială pentru Politic după o accidentare suferită pe 30 martie, în partida cu FC Voluntari. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a intrat în repriza secundă și a contribuit la jocul ofensiv al echipei din „Ștefan cel Mare”.

După fluierul final, Dennis Politic a vorbit la finalul partidei cu Rapid despre starea sa fizică, planurile pentru perioada următoare și despre speculațiile privind un eventual transfer la FCSB, vehiculat în ultima perioadă de Gigi Becali.

Politic: „Mă bucur să fiu din nou sănătos. A fost un meci intens”

Fotbalistul dinamovist a recunoscut că revenirea pe gazon a fost un moment important, după o perioadă dificilă de recuperare.

„În primul rând, mă bucur să revin pe teren, să fiu sănătos. A fost un meci intens, s-a jucat într-un ritm ridicat, pe tranziții. Cred că am fost echipa mai bună. Ei s-au apărat tot meciul, din păcate nu am fructificat șansele pe care le-am avut”, a declarat Dennis Politic, la Digi Sport.

În opinia sa, adversarii de la Rapid au abordat o tactică surprinzătoare, axată mai degrabă pe defensivă.

„Nu mă așteptam să se apere tot meciul. Sunt în lupta pentru cupele europene sezonul acesta, mă așteptam să iasă la joc, nu să se retragă”, a completat Politic.

Probleme fizice și tratamente alternative

Mijlocașul dinamovist a explicat și că lipsa de ritm este firească, în contextul în care a stat pe margine mai bine de o lună.

„Este greu când stai pe margine o perioadă lungă, iar când revii ai nevoie de câteva meciuri să reintri în ritm. Am simțit lipsa condiției fizice, e normal după o pauză”, a adăugat Politic.

Pentru a reveni cât mai repede la forma maximă, fotbalistul a apelat și la metode medicale complementare.

„Am făcut mai multe teste, am fost și la osteopat. O să încerc să am mai multă grijă, să-mi fac mai multă mobilitate. O să fiu mai atent la sănătate”, a spus acesta.

Gigi Becali, tentat să plătească 1 milion de euro pentru Politic

În ultima perioadă, numele lui Dennis Politic a fost intens vehiculat în presă în contextul unui posibil transfer la FCSB.

Gigi Becali, patronul echipei campioane, a declarat că este interesat de serviciile mijlocașului și ar fi dispus să achite suma de un milion de euro pentru a-l transfera.

Declarațiile au fost făcute public, iar subiectul a generat numeroase reacții în rândul suporterilor și al presei sportive.

Politic reacționează clar: „Sunt fericit la Dinamo”

Întrebat despre posibilitatea unui transfer la echipa roș-albastră, Dennis Politic a fost categoric. El a confirmat că a transmis deja un mesaj clar prin intermediul rețelelor sociale.

„Eu am răspuns deja online, am postat un video pe rețelele de socializare. Rămân la același gând. Sunt la Dinamo, concentrat pe ce fac aici, mai am doi ani de contract, sunt fericit aici și nu vreau să vorbesc de FCSB”, a precizat jucătorul.