Sport Conflict exploziv în FRF. Dan Șucu acuză abuz de putere







Dan Șucu cere demisia președintelui Comitetului de Urgență al Federației Române de Fotbal (FRF), Gino Iorgulescu, pe fondul modificării regulamentului privind înregistrarea jucătorilor, acuzându-l totodată de comportament abuziv.

Reacția vine în urma deciziei Comitetului de Urgență al Federației Române de Fotbal (FRF) de a modifica regulamentul LPF referitor la înscrierea jucătorilor pe lista A a echipelor. Schimbarea a fost determinată de solicitarea patronului FCSB, Gigi Becali, care a dorit reînregistrarea mijlocașului Malcom Edjouma în lotul de bază, după ce inițial acesta fusese omis.

În mesajul publicat pe site-ul oficial al FC Rapid, Dan Șucu critică dur implicarea lui Gino Iorgulescu, menționând că este inacceptabil ca președintele LPF, în calitate de reprezentant al cluburilor, să răspundă în mod preferențial solicitărilor unui singur patron de club.

Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului FC Rapid, a lansat critici dure la adresa Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) și a președintelui acesteia, Gino Iorgulescu, acuzând instituția de încălcarea principiilor de echitate și reprezentativitate.

Într-un mesaj public, Dan Șucu a susținut că LPF ar fi acționat abuziv, depășindu-și atribuțiile, și că deciziile luate nu reflectă voința colectivă a tuturor cluburilor din Superligă.

Acesta a subliniat că LPF, în calitate de structură ce reprezintă interesele economice ale celor 16 echipe din primul eșalon fotbalistic, ar trebui să adopte o poziție echilibrată, iar conducerea să respecte normele asociative și să acționeze doar cu mandatul expres al membrilor.

Șucu a făcut și o referire critică la trecutul unor personaje din fotbalul românesc, sugerând că în pofida unor controverse anterioare, acestea pretind acum autoritate morală și juridică. El a indicat că respingerea unor presupuse abuzuri este interpretată de conducerea LPF ca o lipsă de discernământ juridic din partea contestatarilor.

O reacție fermă a fost transmisă recent de Dan Șucu, acționar al unui club de Liga 1, în contextul modificării regulamentului competițional în plin sezon. Acesta consideră că decizia a fost impusă unilateral, în favoarea unui singur club, fără consultarea celorlalte echipe din ligă.

Șucu atrage atenția asupra unei posibile abateri grave de la principiile de echitate sportivă, subliniind că schimbarea ar fi fost influențată de presiuni externe. El îl critică deschis pe președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, pe care îl acuză că a acționat fără mandatul colectiv al cluburilor și în afara unui cadru transparent de decizie.

Acționarul susține că această situație poate constitui un precedent periculos pentru funcționarea viitoare a ligii și consideră că actualul președinte al LPF ar trebui să ia în calcul retragerea din funcție, în contextul pierderii încrederii din partea mai multor cluburi.

În finalul mesajului, Dan Șucu a transmis pe site-ul fcrapid.ro. succes celor trei echipe românești care continuă să evolueze în competițiile europene, subliniind că acestea reprezintă, în prezent, imaginea fotbalului românesc la nivel internațional.