Politica Becali, scandal cu Guvernul. A pierdut milioane de euro







Deputatul și omul de afaceri Gigi Becali susține că o comisie guvernamentală i-ar fi blocat tranzacția pentru vânzarea unei fabrici de armament din Drăgășani, evaluată la 13 milioane de euro.

Potrivit acestuia, încă din 2023 încearcă să finalizeze vânzarea către o companie americană, însă lipsa unui aviz din partea autorităților ar fi împiedicat semnarea contractului.

Becali spune că unul dintre apropiații premierului Ilie Bolojan, „cancelarul pus de Bolojan”, i-ar fi promis că va încerca „să-i aducă cu picioarele pe pământ” pe membrii comisiei care verifică astfel de tranzacții.

Omul de afaceri reclamă că procesul de aprobare durează de ani întregi și este presărat cu solicitări inutile. „Dacă eu vreau să vând o fabrică de trei ani, a venit de la guvern o comisie care ia mii și mii de euro din investiții. Întreba că, dom’le, ce face acționarul în timpul liber”, a declarat patronul FCSB.

Acesta consideră nejustificată impunerea de condiții într-o tranzacție privată. „Cum să pui condiții la unul care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați, ești nebun la cap?”, a spus el, adăugând că autoritățile vor să oblige investitorul „cât să investească în fiecare an” și să le prezinte rapoarte suplimentare.

Becali afirmă că verificarea investitorilor străini implică o taxă de 10.000 de euro, sumă pe care o consideră exagerată și un obstacol pentru afaceri. „Guvernul are o comisie de verificare a investitorilor străini. Eu străin, vreau să investesc la tine în România și ei cer 10.000 de euro să te verifice. După ce te verifică, vor să mai vii să-ți pună și condiții”, a precizat el pentru Fanatik.

Patronul FCSB spune că infrastructura vândută constă doar în hale industriale, iar cumpărătorul are intenția de a relansa producția de armament. În opinia sa, statul nu ar trebui să intervină în contracte între entități private decât dacă există motive legale clare.

„Dacă nu e curat, nu-l aproba. Dar dacă e curat, pleacă acasă, bă! Lasă oamenii, bă, să dea banii”, a concluzionat Gigi Becali, subliniind că ia în calcul acțiuni în instanță pentru a debloca vânzarea.