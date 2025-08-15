Sport Hagi, vizitat de Bolojan la Academia de fotbal din Constanța







Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, vineri, cu Gheorghe Hagi la Academia sa de Fotbal din Constanța și la baza sportivă Farul. În timpul întâlnirii, cei doi au discutat și au făcut poze împreună.

„La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a scris Hagi, într-o postare pe Facebook.

În martie, pe vremea când era președinte interimar, Bolojan i-a acordat lui Gheorghe Hagi Ordinul Național „Steaua României” pentru cariera sa remarcabilă în fotbal.

„Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a semnat decretul de decorare a domnului Gheorghe Hagi cu cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, în semn de recunoaștere și apreciere pentru întreaga sa carieră sportivă, precum și pentru implicarea activă în popularizarea fotbalului în rândul tinerelor generații”, transmitea la acea vreme Administrația Prezidențială.

La ceremonie au participat și alte personalități din lumea sportului, printre care Nadia Comăneci, selecționerul Mircea Lucescu, Mihai Covaliu și Elisabeta Lipă

După ce a primit Ordinul Național „Steaua României” la Palatul Cotroceni, antrenorul i-a oferit lui Bolojan o minge și un tricou cu numărul 10, inscripționat cu numele său și semnat.

Cunoscut drept „Maradona din Carpați”, Hagi este considerat cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. După retragerea din activitate, a devenit antrenor și a înființat o școală de fotbal.

Tot în martie, „Regele fotbalului românesc” a fost inclus în topul celor mai buni 100 fotbaliști din istorie, alături de nume precum Pele, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Maradona și Ronaldinho.