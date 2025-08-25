Sport Superliga. Hermannstadt - Farul Constanța, 1-0. Un nou eșec pentru echipa lui Zicu







Superliga. Hermannstadt s-a impus, luni, pe teren propriu, scor 1-0, în fața celor de la Farul Constanța, în ultima partidă din etapa a 7-a a campionatului intern. Diferența a fost făcută la începutul confruntării, de golul marcat de Dragoș Albu în minutul 12. Apoi, tabela de marcaj nu a mai suferit modificări. Oaspeții, pregătiți de Ianis Zicu, au avut mari dificultăți în ofensivă și nu au reușit să tragă șut pe spațiul porții.

A fost cel de-al treilea eșec consecutiv pentru dobrogeni, care în runda precedentă au pierdut pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, scor 0-1, iar acum două etape cedaseră la UTA cu 1-2. De partea cealaltă, sibienii au obținut primul succes în această stagiune a Superligii. Hermannstadt e pe locul al 11-lea cu un total de 7 puncte, constănțenii sunt pe poziția a 8-a cu 10 puncte.

AFC Hermannstadt - FC Farul Constanţa 1-0 (1-0), Stadion Municipal - Sibiu A marcat: Dragoş Albu (12). Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Dan Ştefan Buzărnescu (Craiova) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF.

Zicu a amenințat cu sancțiuni, dacă echipa sa nu ajunge în grupele Cupei României

„Am avut și șansă să nu luăm golul doi. Au avut și ei șansă. E o serie care nu ne face deloc cinste. Trebuie să intrăm în grupele Cupei. Dacă nu se întâmplă asta, va trebui să luăm măsuri”.