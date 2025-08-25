Superliga. Hermannstadt - Farul Constanța, 1-0. Un nou eșec pentru echipa lui Zicu
- Nicolae Comănescu
- 25 august 2025, 21:54
Superliga. Hermannstadt s-a impus, luni, pe teren propriu, scor 1-0, în fața celor de la Farul Constanța, în ultima partidă din etapa a 7-a a campionatului intern. Diferența a fost făcută la începutul confruntării, de golul marcat de Dragoș Albu în minutul 12. Apoi, tabela de marcaj nu a mai suferit modificări. Oaspeții, pregătiți de Ianis Zicu, au avut mari dificultăți în ofensivă și nu au reușit să tragă șut pe spațiul porții.
Superliga. Farul Constanța, fără șut pe spațiul porții în meciul cu Hermannstadt
A fost cel de-al treilea eșec consecutiv pentru dobrogeni, care în runda precedentă au pierdut pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, scor 0-1, iar acum două etape cedaseră la UTA cu 1-2. De partea cealaltă, sibienii au obținut primul succes în această stagiune a Superligii. Hermannstadt e pe locul al 11-lea cu un total de 7 puncte, constănțenii sunt pe poziția a 8-a cu 10 puncte.
AFC Hermannstadt - FC Farul Constanţa 1-0 (1-0), Stadion Municipal - Sibiu A marcat: Dragoş Albu (12). Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Dan Ştefan Buzărnescu (Craiova) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF.
Ianis Zicu, antrenorul oaspeților, a fost extrem de afectat de eșecul suferit de constănțeni. Și de golul primit foarte repede de echipa sa. „Sunt foarte supărat. Discutăm mereu de primele minute și primim gol în minutul 11. E greu să te ridici după. Am fost dezorganizați”, a spus antrenorul la Digi Sport.
Zicu a amenințat cu sancțiuni, dacă echipa sa nu ajunge în grupele Cupei României
„Am avut și șansă să nu luăm golul doi. Au avut și ei șansă. E o serie care nu ne face deloc cinste. Trebuie să intrăm în grupele Cupei. Dacă nu se întâmplă asta, va trebui să luăm măsuri”.
