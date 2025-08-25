Superliga, etapa a șaptea. Rezultate, goluri și clasamentul actualizat
- Maria Dima
- 25 august 2025, 07:12
- AFC UTA Arad – AFC Unirea 04 Slobozia 1-1 (1-0), Arena „Francisc Neuman” – Arad
- FC Metaloglobus București – FC Rapid București 1-2 (1-2), Arena 1 – Clinceni
- AFC Botoșani – FK Csikszereda 3-1 (1-0), Stadion Municipal – Botoșani
- FC Universitatea Cluj – FC Dinamo București 0-1 (0-0), Cluj Arena – Cluj-Napoca
- ACS Oțelul Galați – FC CFR 1907 Cluj 4-1 (2-0), Stadion Oțelul – Galați
- Universitatea Craiova – FC Petrolul Ploiești 2-0 (0-0), Stadion „Ion Oblemenco” – Craiova
- FC FCSB – FC Argeș 0-2 (0-0), Arena Națională – București
- AFC Hermannstadt – FC Farul Constanța (Stadion Municipal – Sibiu, 19:00)
Etapa a șaptea a Superligii a adus meciuri spectaculoase, rezultate surprinzătoare și schimbări importante în clasament. Universitatea Craiova continuă să conducă, Rapid și UTA Arad urcă în partea superioară a ierarhiei, în timp ce echipe precum FCSB sau Metaloglobus rămân în dificultate.
AFC UTA Arad – AFC Unirea 04 Slobozia 1-1 (1-0), Arena „Francisc Neuman” – Arad
Valentin Costache a deschis scorul pentru gazde din penalty în minutul 36, însă Daniel Șerbănică a adus egalarea pentru Slobozia în prelungirile partidei (90+2). Arbitrul central a fost Istvan Kovacs, asistat de Ferencz Tunyogi și Romică Bîrdeş, iar arbitrajul video a fost asigurat de Sorin Costreie și Mihai Marius Marica.
FC Metaloglobus București – FC Rapid București 1-2 (1-2), Arena 1 – Clinceni
Rapid București s-a impus cu goluri semnate de Constantin Grameni (16) și Elvir Koljic (21), în timp ce Ely Fernandes a înscris pentru Metaloglobus (43). Radu Petrescu a condus partida, cu asistența lui Radu Adrian Ghinguleac și Mircea Mihail Grigoriu.
AFC Botoșani – FK Csikszereda 3-1 (1-0), Stadion Municipal – Botoșani
Botoșani s-a impus clar prin golurile lui Enriko Papa (26), Zoran Mitrov (76 – penalty) și Ștefan Bodișteanu (82), Ervin-Raul Bakos reducând din diferență pentru Csikszereda (85). Arbitrul central a fost Horațiu Mircea Feșnic, asistat de Valentin Avram și Alexandru Cerei.
FC Universitatea Cluj – FC Dinamo București 0-1 (0-0), Cluj Arena – Cluj-Napoca
Alexandru Mihai Pop a marcat singurul gol al partidei în minutul 89, aducând victoria dinamoviștilor. George Cătălin Găman a arbitrat întâlnirea, cu Imre-Laszlo Bucsi și Florian Alexandru Vișan ca asistenți.
ACS Oțelul Galați – FC CFR 1907 Cluj 4-1 (2-0), Stadion Oțelul – Galați
Patrick Fernandes a fost vedeta partidei, reușind un hat-trick (25, 45, 55), iar Ștefan Bană a adăugat al patrulea gol (76). Pentru CFR, Meriton Korenica a înscris în minutul 71. Leo Bolgado a primit cartonaș roșu pentru echipa clujeană (50). Arbitrul a fost Marian Barbu, asistat de George Florin Neacșu și Stelian Slabu.
Universitatea Craiova – FC Petrolul Ploiești 2-0 (0-0), Stadion „Ion Oblemenco” – Craiova
Craiova a punctat în repriza secundă prin Alexandru Crețu (75) și Ștefan Baiaram (80), câștigând meciul și consolidându-și poziția de lider. Florin Andrei a arbitrat, cu Alexandru Vodă și Ioan Alexandru Corb ca asistenți.
FC FCSB – FC Argeș 0-2 (0-0), Arena Națională – București
Argeș a câștigat surprinzător în București prin golul lui Adel Bettaieb (72) și autogolul lui Mihai Popescu (88). Marcel Bîrsan a condus partida, asistat de Alexandru Filip și Ionuț Traian Neacșu.
AFC Hermannstadt – FC Farul Constanța (Stadion Municipal – Sibiu, 19:00)
Meciul de luni completează etapa și ar putea aduce modificări importante în zona mediană a clasamentului.
Clasament după etapa a 7-a
1. Universitatea Craiova – 19 puncte (6 victorii, 1 egal)
2. Rapid București – 15 puncte (4 victorii, 3 egaluri)
3. UTA Arad – 13 puncte (3 victorii, 4 egaluri)
4. FC Botoșani – 12 puncte
5. FC Argeș – 12 puncte
6. FC Dinamo București – 12 puncte
7. Unirea Slobozia – 11 puncte
8. Farul Constanța – 10 puncte
9. Universitatea Cluj – 9 puncte
10. Oțelul Galați – 9 puncte
11. Petrolul Ploiești – 6 puncte
12. FCSB – 5 puncte
13. CFR Cluj – 5 puncte
14. FC Hermannstadt – 4 puncte
15. Metaloglobus – 1 punct
16. FK Csikszereda – 1 punct
