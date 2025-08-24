Sport

Superliga. FCSB – FC Argeș, pe Arena Națională

Superliga. FCSB – FC Argeș, pe Arena Națională
FCSB, echipa lui Gigi Becali, joacă cu FC Argeș, pe Arena Națională,  meciul din etapa a 7-a a Superligii. FCSB continuă să nu se regăsească în acest început de sezon și nu a mai câștigat în campionat de pe 19 iulie, când a învins Petrolul cu 1-0.

În prezent, echipa antrenată de Elias Charalambous ocupă locul 12 în clasament, cu 5 puncte acumulate în 6 etape. De cealaltă parte, FC Argeș se situează pe locul 9, cu 9 puncte.

Ultimul meci direct dintre cele două formații a avut loc în 2023, în Trivale, FCSB impunându-se cu 2-1. În prezent, echipa piteșteană este condusă de Bogdan Andone, fostul antrenor al roș-albaștrilor.

Gigi Becali a făcut echipa

Gigi Becali

Gigi Becali

După meciul cu Aberdeen din Conference League, Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru întâlnirea cu piteștenii. Mamadou Thiam, noua achiziție a campioanei României, va fi titular, alături de Radunovic, Ngezana și Baba Alhassan, jucători care nu au evoluat în Scoția din cauza vizei.

„Jucăm cu prima echipă. Vreo trei care nu au jucat azi (n.r. joi). O să joace Thiam, Crețu, Ngezana, Baba. O să joace Chiricheș. Tănase. Cisotti o să joace. Asta e echipa. Singurul care va fi tot meciul e Thiam”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Fotbal Club.

Echipele

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Chiricheș, Alhassan – Cisotti, Tănase, Oct. Popescu – Thiam.

FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic – Caio Ferreira, Matos, Bettaieb.

Transmisie TV și online. Meciul dintre FCSB și FC Argeș poate fi urmărit în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar fanii îl pot urmări și pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

