Social Tatuajele pot fi legate de un risc crescut de cancer, sugerează un studiu efectuat pe gemeni







Cerneala de tatuaj poate avea consecințe pe termen lung asupra sănătății, deoarece poate migra către ganglionii limfatici și se poate acumula. Cercetătorii de la Departamentul de Sănătate Publică și Cercetare Clinică al Universității din Danemarca de Sud (SDU) și al Universității din Helsinki au investigat această problemă folosind date de la perechi de gemeni danezi.

Ei au constatat că persoanele tatuate sunt mai frecvent diagnosticate cu cancer de piele și limfom în comparație cu cele fără tatuaje. Ganglionii limfatici sunt părți esențiale ale sistemului imunitar, ajutând la combaterea infecțiilor și la filtrarea substanțelor nocive din organism.

Atunci când cerneala tatuajului pătrunde în piele, o parte din aceasta este absorbită în ganglionii limfatici, ceea ce ar putea declanșa o inflamație cronică în ganglionii limfatici, ducând la creșterea anormală a celulelor și la un risc crescut de cancer.

Cercetătorii suspectează că organismul percepe particulele de cerneală de tatuaj ca fiind substanțe străine, ceea ce ar putea însemna că sistemul imunitar încearcă constant să răspundă la cerneală.

Studierea acestei legături reprezintă o provocare, deoarece cancerul poate dura ani de zile până să se dezvolte, ceea ce face dificilă măsurarea unui efect direct.

Cu toate acestea, Danish Twin Tattoo Cohort oferă o oportunitate unică de a studia această legătură, deoarece permite compararea perechilor de gemeni, dintre care unul are cancer, dar care, în rest, împărtășesc mulți factori genetici și de mediu. Studiul a constatat o incidență mai mare a cancerului de piele și a limfomului la persoanele tatuate.

Legătura dintre tatuaje și cancer este mai evidentă în cazul celor cu tatuaje mari, definite ca fiind mai mari decât o palmă. În cazul limfomului, rata este de aproape trei ori mai mare pentru grupul de persoane cu tatuaje mari comparativ cu cele fără tatuaje. Acest lucru sugerează că, cu cât tatuajul este mai mare și există de mai mult timp, cu atât mai multă cerneală se acumulează în ganglionii limfatici.

Cercetările anterioare au sugerat că anumiți pigmenți din cerneala tatuajelor pot fi mai problematici decât alții. Cu toate acestea, studiul nu a observat o legătură clară între apariția cancerului și anumite culori de cerneală.

Cercetătorii intenționează să investigheze modul în care particulele de cerneală afectează funcția ganglionilor limfatici la nivel molecular și dacă anumite tipuri de limfom sunt mai legate de tatuaje decât altele, potrivit medicalxpress.com.