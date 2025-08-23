Social Un nou vaccin împotriva cancerului a distrus tumorile la șoareci







Un studiu realizat pe șoareci a demonstrat că un vaccin experimental cu ARNm poate potența efectele imunoterapiei în combaterea tumorilor, aducând cercetătorii cu un pas mai aproape de dezvoltarea unui vaccin universal împotriva cancerului. Cercetătorii au obținut rezultate promițătoare prin stimularea sistemului imunitar, determinându-l să răspundă ca și cum ar lupta împotriva unui virus.

Au reușit acest lucru prin activarea expresiei unei proteine numite PD-L1 în interiorul tumorilor, făcându-le mai receptive la tratament. Cercetarea a fost susținută de mai multe agenții federale și fundații, inclusiv Institutele Naționale de Sănătate.

Autorul principal, dr. Elias Sayour, cercetător la Institutul McKnight Brain și co-lider al unui program de cercetare în imuno-oncologie și microbiom, a declarat că rezultatele dezvăluie o nouă cale potențială de tratament pentru combaterea multor tipuri de tumori rezistente.

Studiul sugerează apariția unei a treia paradigme: folosind un vaccin conceput nu pentru a viza în mod specific cancerul, ci pentru a stimula un răspuns imunologic puternic, am putea provoca o reacție anticancerigenă extrem de eficientă.

Echipa de cercetare și-a adaptat tehnologia pentru a testa un vaccin „generalizat” cu ARNm, ceea ce înseamnă că acesta nu viza un virus specific sau celule canceroase mutante, ci era conceput pur și simplu pentru a declanșa un răspuns imun puternic.

În modelele de melanom la șoareci, echipa a observat rezultate promițătoare în cazul tumorilor rezistente atunci când a combinat formularea ARNm cu un medicament imunoterapic uzual numit inhibitor PD-1. În modelele murine de cancer de piele, os și creier, cercetătorii au constatat efecte benefice și atunci când au testat o formulă diferită de ARNm ca tratament unic.

Implicațiile studiului sunt semnificative, deoarece ar putea reprezenta o modalitate universală de a trezi răspunsul imunitar al pacientului împotriva cancerului. Echipa de cercetare lucrează în prezent la îmbunătățirea formulelor și la trecerea cât mai rapidă la studiile clinice pe oameni, potrivit sciencedaily.com.