Social

Ce efect au microplasticele asupra creierului nostru

Ce efect au microplasticele asupra creierului nostruCreier. Sursa foto Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Microplasticele, fragmente minuscule de plastic, au fost găsite în creierul uman, dar nu există încă suficiente dovezi pentru a determina potențialul lor nociv. Aceste bucăți invizibile de plastic au fost găsite în diferite părți ale corpului, inclusiv în aerul pe care îl respirăm și în alimentele pe care le consumăm.

Ce efect au microplasticele asupra creierului nostru

Prezența tot mai răspândită a microplasticelor a devenit o problemă cheie în eforturile de elaborare a primului tratat mondial privind poluarea cu plastic.

Efectele microplasticelor și ale nanoplasticelor, care sunt și mai mici, asupra sănătății umane nu sunt încă pe deplin înțelese, dar cercetătorii lucrează pentru a afla mai multe în acest domeniu relativ nou.

Un studiu publicat în februarie în revista Nature Medicine a constatat că cantitatea de microplastice din țesutul cerebral a crescut în timp. Cu toate acestea, alți cercetători au îndemnat la prudență în ceea ce privește acest studiu de mici dimensiuni și au solicitat o verificare independentă.

Exclusiv. Baritonul care a lăsat tot în urmă pentru muzică. Se bucură de un succes formidabil peste hotare
Exclusiv. Baritonul care a lăsat tot în urmă pentru muzică. Se bucură de un succes formidabil peste hotare
Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale
Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale

Risc crescut de atac de cord, accident vascular cerebral și deces la pacienții cu o boală care blochează arterele

Majoritatea cercetărilor privind efectele microplasticelor asupra sănătății au fost de natură observațională, ceea ce înseamnă că nu pot stabili o relație de cauzalitate.

Un studiu a constatat că acumularea de microplastice în vasele de sânge era asociată cu un risc crescut de atac de cord, accident vascular cerebral și deces la pacienții cu o boală care blochează arterele.

microplasticele

microplasticele. Sursa foto: Pixabay

Au fost efectuate și experimente pe șoareci, inclusiv un studiu publicat în ianuarie în revista Science Advances, care a detectat microplastice în creierul acestora.

Microplasticele sunt o amenințare și necesită luarea de măsuri

O analiză realizată de Organizația Mondială a Sănătății în 2022 a constatat că „dovezile sunt insuficiente pentru a determina riscurile pentru sănătatea umană” ale microplasticelor.

Cu toate acestea, mulți experți în domeniul sănătății au invocat principiul precauției, afirmând că potențiala amenințare pe care o pot reprezenta microplasticele necesită luarea de măsuri.

Un raport al Institutului pentru Sănătate Globală din Barcelona a afirmat că deciziile politice nu pot aștepta date complete și că limitarea expunerii, îmbunătățirea metodologiilor de evaluare a riscurilor și acordarea de prioritate populațiilor vulnerabile pot contribui la soluționarea acestei probleme urgente înainte ca ea să se transforme într-o criză de sănătate publică mai amplă, potrivit medicalxpress.com.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:00 - Urmează o furtună economică! Omul care te învață cum să îți protejezi averea. Esențial
11:54 - „Dracula” lui Radu Jude, criticat și lăudat la Locarn: Între comic și tragic despre AI. Video
11:47 - Ce pantofi pentru bărbați alegi pentru evenimentele formale?
11:40 - Ministerul Justiției solicită refacerea proiectului de HG privind „reforma” Romsilva
11:33 - Cod galben de caniculă. Zonele vizate din vestul și sud-vestul țării
11:25 - Mercedes avertizează! Interdicția motoarelor cu combustie din 2035 va prăbuși piața auto europeană

Proiecte speciale