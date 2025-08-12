Social Ce efect au microplasticele asupra creierului nostru







Microplasticele, fragmente minuscule de plastic, au fost găsite în creierul uman, dar nu există încă suficiente dovezi pentru a determina potențialul lor nociv. Aceste bucăți invizibile de plastic au fost găsite în diferite părți ale corpului, inclusiv în aerul pe care îl respirăm și în alimentele pe care le consumăm.

Prezența tot mai răspândită a microplasticelor a devenit o problemă cheie în eforturile de elaborare a primului tratat mondial privind poluarea cu plastic.

Efectele microplasticelor și ale nanoplasticelor, care sunt și mai mici, asupra sănătății umane nu sunt încă pe deplin înțelese, dar cercetătorii lucrează pentru a afla mai multe în acest domeniu relativ nou.

Un studiu publicat în februarie în revista Nature Medicine a constatat că cantitatea de microplastice din țesutul cerebral a crescut în timp. Cu toate acestea, alți cercetători au îndemnat la prudență în ceea ce privește acest studiu de mici dimensiuni și au solicitat o verificare independentă.

Majoritatea cercetărilor privind efectele microplasticelor asupra sănătății au fost de natură observațională, ceea ce înseamnă că nu pot stabili o relație de cauzalitate.

Un studiu a constatat că acumularea de microplastice în vasele de sânge era asociată cu un risc crescut de atac de cord, accident vascular cerebral și deces la pacienții cu o boală care blochează arterele.

Au fost efectuate și experimente pe șoareci, inclusiv un studiu publicat în ianuarie în revista Science Advances, care a detectat microplastice în creierul acestora.

O analiză realizată de Organizația Mondială a Sănătății în 2022 a constatat că „dovezile sunt insuficiente pentru a determina riscurile pentru sănătatea umană” ale microplasticelor.

Cu toate acestea, mulți experți în domeniul sănătății au invocat principiul precauției, afirmând că potențiala amenințare pe care o pot reprezenta microplasticele necesită luarea de măsuri.

Un raport al Institutului pentru Sănătate Globală din Barcelona a afirmat că deciziile politice nu pot aștepta date complete și că limitarea expunerii, îmbunătățirea metodologiilor de evaluare a riscurilor și acordarea de prioritate populațiilor vulnerabile pot contribui la soluționarea acestei probleme urgente înainte ca ea să se transforme într-o criză de sănătate publică mai amplă, potrivit medicalxpress.com.