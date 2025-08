A fost dezvăluită adevărata cauza a morții lui Hulk Hogan

Cauza morții lui Hulk Hogan, legendarul luptător profesionist și star de reality show, a fost făcută publică la o săptămână după ce acesta a murit la vârsta de 71 de ani.

Un document medical analizat joi de The Times relevă că Hogan (pe numele său real Terry Bollea) a murit în urma unui infarct miocardic acut — cu alte cuvinte, un atac de cord. Această informație confirmă detaliile oferite de poliția din Florida în anunțul privind decesul său, făcut săptămâna trecută.

Într-o declarație pe Facebook, Departamentul de Poliție din Clearwater a anunțat că, în dimineața zilei de 24 iulie, a intervenit în urma unui apel care semnala un stop cardiac, iar personalul medical l-a transportat pe Hogan la un spital din apropiere, unde a fost declarat decedat.

La acel moment, un reprezentant al luptătorului a confirmat decesul pentru The Times: „Suntem cu inima frântă. A fost un om extraordinar și un prieten adevărat.”

Raportul medical, care confirmă că moartea a fost de cauză naturală, menționează și că Hogan avea un istoric de fibrilație atrială (AFib) și suferea de „leucemie limfocitară cronică (CLL)”. Clinica Mayo descrie CLL ca fiind „un tip de cancer al sângelui și măduvei osoase.”

Hogan a devenit celebru în anii ’80 ca luptător profesionist, dar și-a extins influența prin apariții în film, televiziune și chiar implicare în politică. A intrat în lumina reflectoarelor în 1983, când a semnat cu WWE (pe atunci World Wrestling Federation). Era cunoscut pentru părul blond, bronzul închis, costumațiile roșii și galbene și energia debordantă din ring.

A jucat în producții precum The A-Team, Love Boat, Suddenly Susan, Walker, Texas Ranger, dar și în desenul animat Hulk Hogan’s Rock ‘n’ Wrestling, care îi înfățișa pe el și alți luptători WWF în segmente live-action. În televiziune a fost remarcat în special prin reality show-ul de familie Hogan Knows Best, care îi includea pe copiii săi, Brooke și Nick.

Mai târziu, Hogan a devenit activ și în politică. A fost un susținător vocal al președintelui Trump, promovându-și personajul din ring la Convenția Națională Republicană din 2024.

„Astăzi am pierdut un mare prieten, ‘Hulksterul,’” a scris președintele Trump săptămâna trecută pe Truth Social. „Hulk Hogan a fost 100% MAGA — puternic, dur, inteligent, dar cu o inimă uriașă. A ținut un discurs absolut electrizant la Convenția Republicană, unul dintre momentele de vârf ale întregii săptămâni. A oferit divertisment fanilor din întreaga lume, iar impactul său cultural a fost uriaș. Soției sale, Sky, și familiei, le transmitem cele mai calde gânduri și dragostea noastră. Hulk Hogan va fi profund regretat!”

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără WWE, vicepreședintele JD Vance și fostul coleg din ring, Jake „The Snake” Roberts. Copiii săi, Nick și Brooke, au transmis fiecare câte un omagiu în memoria tatălui lor celebru. Săptămâna trecută, Nick Hogan a postat pe Instagram un mesaj emoționant dedicat „celui mai bun prieten” și „celui mai bun tată din lume.”

Brooke a rupt tăcerea mai târziu, la începutul acestei săptămâni, printr-un mesaj pe Instagram, reflectând asupra legăturii dintre ei, despre care spune că „nu s-a rupt niciodată, nici măcar în ultimele sale clipe.”

„Știu că acum este în pace, fără durere, într-un loc la fel de frumos cum și l-a imaginat. Obișnuia să vorbească despre acest moment cu uimire și speranță,” a scris ea. „Pentru el, întâlnirea cu Dumnezeu era ca o finală de campionat — cea mai mare dintre toate.”