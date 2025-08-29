Justitie Directorul Spitalului Clinic din Bălți, reținut într-un dosar de corupție. CNA investighează prejudicii de milioane







Republica Moldova. Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînză, a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de corupție care zguduie conducerea instituției. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții în birourile factorilor de decizie ai spitalului, investigând fapte de abuz de serviciu. De asemenea trafic de influență și corupere pasivă comise în cadrul procedurilor de achiziții publice și activității administrative interne.

„CNA investighează toate circumstanțele care ar fi permis obținerea de beneficii necuvenite și prejudicii financiare instituției. Acțiunile vor continua până la clarificarea completă a tuturor faptelor”, se arată în comunicatul CNA.

Potrivit materialelor cauzei, factorii de decizie ai spitalului ar fi facilitat eludarea procedurilor legale de achiziții publice. Astfel, favorizând un agent economic cu care au fost încheiate 12 contracte de valoare mică, în sumă totală de aproximativ 4 milioane de lei.

În cadrul anchetei, a fost documentată și tentativa de influențare a achiziției unui echipament medical. Unde un antreprenor ar fi promis directorului 50 000 de lei pentru favorizarea ofertei sale.

Directorul spitalului este suspectat că ar fi primit periodic bani de la subalterni pentru favoruri interne. printre care includerea absențelor nemotivate în tabelele de pontaj, acordarea de premii și concedii, și facilitarea internărilor și intervențiilor medicale pentru rudele angajaților. Totodoată, vice-directorul instituției este cercetat pentru corupere pasivă, fiind suspectat că ar fi primit bani de la pacienți în schimbul recomandării unor intervenții chirurgicale.

„Investigațiile CNA urmăresc recuperarea prejudiciilor și prevenirea oricăror fapte de corupție în sistemul medical. Transparența și responsabilitatea conducătorilor instituțiilor sunt prioritare”, au mai adăugat reprezentanții centrului anticorupție.

În 2023, Gheorghe Brînză și-a achitat studiile de master din bugetul instituției, susținând că a acționat „fără intenție” și „având o cunoaștere insuficientă a normelor legale”. În aceeași perioadă, spitalul a acumulat datorii semnificative. Potrivit raportului CNAM, la 31 decembrie 2023, datoriile creditoare depășeau 42,8 milioane de lei.

Directorul și-ar fi angajat socrul, pensionar și hipertensiv, ca responsabil tehnic în construcții, pentru o perioadă scurtă de timp (20 ianuarie – 20 februarie). Acesta fiind ulterior concediat la sugestia Ministerului Sănătății.

Mai mult, Victor Bucovei, socrul lui Brînză, intenționa să construiască o clinică privată în centrul municipiului pe un teren achiziționat cu 600 de mii de lei. Doar că proiectul rămâne, deocamdată, doar pe hârtie.

Investigațiile CNA continuă și în cadrul IMSP „Spitalul Raional Drochia” și IMSP „Spitalul Raional Edineț”. Instituții care ar putea fi implicate în fapte similare. Autoritățile reamintesc că, pe parcursul urmăririi penale, toate persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției. Asta până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.