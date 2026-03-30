Furt de opere de artă la o fundație din Italia. Trei tablouri celebre, sustrase „în mai puțin de trei minute”

Trei lucrări de artă importante au fost furate din cadrul Fundației Magnani-Rocca, situată în localitatea Mamiano di Traversetolo, în provincia Parma, Italia, potrivit Il Messaggero.

Printre operele sustrase se numără tabloul „Les Poissons” de Pierre-Auguste Renoir, dar și „Odalisca sulla terrazza” de Henri Matisse și „Natura morta con ciliegie” de Paul Cézanne.

Incidentul a avut loc în noaptea dintre 22 și 23 martie și este investigat de autoritățile italiene.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții fundației, furtul s-a produs după ce autorii au reușit să pătrundă în clădire prin forțarea unui punct de acces. „Il furto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo: i responsabili sono riusciti a entrare forzando un accesso della struttura”, au transmis oficialii instituției.

Ancheta a fost preluată de carabinierii din Parma, sprijiniți de unitatea specializată în protejarea patrimoniului cultural. Aceștia analizează inclusiv imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video, în încercarea de a identifica autorii și de a reconstitui traseul acestora.

Reprezentanții fundației au precizat că acțiunea a fost una extrem de rapidă și bine organizată. „Potrivit Fundației, acțiunea a fost extrem de rapidă și planificată, finalizată în mai puțin de trei minute.”

De asemenea, aceștia au subliniat că nu a fost vorba despre un act improvizat, ci despre „o operațiune, prin urmare, nu improvizată, ci rezultatul unei organizări precise și coordonate.”

Totodată, intervenția sistemelor de securitate și reacția promptă a forțelor de ordine și a personalului de pază au împiedicat finalizarea completă a furtului.

Fundația Magnani-Rocca își desfășoară activitatea în cadrul „Villa dei Capolavori”, un spațiu cunoscut pentru colecția sa valoroasă de artă. Instituția adăpostește lucrări semnate de artiști consacrați precum Titian, Francisco Goya, Claude Monet și Giorgio Morandi.

Furtul afectează astfel un punct important al patrimoniului cultural italian, într-un moment în care fundația găzduiește o expoziție dedicată curentului simbolist, ce include peste 140 de opere.

În timpul operațiunii, hoții au încercat să sustragă și o a patra lucrare, însă aceasta a fost abandonată în interiorul clădirii. Potrivit informațiilor disponibile, decizia de a renunța la tabloul respectiv ar fi fost determinată de declanșarea sistemului de alarmă.

„I ladri [...] hanno abbandonato un quarto quadro, all'interno dell'edificio. Evidentemente messi alle strette dall'attivazione del sistema d'allarme, hanno dovuto lasciare uno dei dipinti che volevano asportare”, se arată în informațiile comunicate.

În prezent, nu este clar despre ce operă este vorba, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile incidentului.

Cazul rămâne în atenția autorităților italiene, care încearcă să recupereze lucrările și să identifice persoanele implicate. Analiza imaginilor video și colaborarea cu structuri specializate în protejarea patrimoniului cultural sunt considerate esențiale în acest demers.

Incidentul readuce în discuție vulnerabilitățile sistemelor de securitate din instituțiile culturale și importanța protejării operelor de artă de valoare.