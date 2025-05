Sport Parma lui Cristi Chivu trăiește periculos finalul de sezon din Serie A







Parma a suferit o nouă înfrângere în Serie A, 1-2 pe terenul lui Empoli, și continuă să aibă emoții în lupta pentru evitarea retrogradării. Cu doar două etape rămase, echipa lui Cristi Chivu mai are doar cinci puncte peste locurile retrogradabile, iar Lecce, principala rivală în această luptă, are un meci mai puțin disputat și poate reduce ecartul la doar două puncte.

În ciuda unei reprize secunde mai bune, Parma nu a reușit să obțină un rezultat favorabil, iar antrenorul Cristi Chivu a subliniat problemele care au afectat jocul echipei.

Printre deciziile sale discutabile a fost și absența lui Dennis Man, care nu a fost introdus pe teren.

„Am rămas cu zece oameni, dar am făcut alegeri diferite, mai ales după ce am egalat. Nu am găsit unde să-l pun în acel moment.

Camara este mai obișnuit să facă acest tip de muncă ca mijlocaș, m-am gândit la asta, dar a fost dificil să-l pun pe teren”, a explicat Chivu după meci, justificând de ce Man nu a fost folosit, în ciuda faptului că echipa avea nevoie de soluții ofensive.

O primă repriză de coșmar

Empoli a deschis scorul rapid, în minutul 11, prin Fazzini, iar Parma a fost pusă într-o situație și mai dificilă în minutul 32, când Valenti a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Lipsa unui om pe teren a îngreunat și mai mult misiunea Parmei, iar echipa lui Chivu a fost nevoită să își schimbe strategia.

După pauză, Parma a încercat să revină în joc și a arătat un alt nivel.

Djuric a reușit să egaleze în minutul 73, iar echipa a început să spere că ar putea obține un punct valoros.

Totuși, Empoli a profitat de omul în plus și a marcat golul decisiv în minutul 86, prin Anjorin.

Final de sezon incendiar pentri Parma

Pentru Parma, ultimele două etape vor fi decisive.

Urmează meciuri dificile împotriva liderului Napoli și a ocupantei locului trei, Atalanta, dueluri care vor pune echipa sub presiune maximă în încercarea de a evita retrogradarea.

„Vom avea în față doi adversari cu obiective importante, așa cum a fost Empoli astăzi.

Ne-am trezit nepregătiți, trebuie să ne regăsim energia, nu putem trăi pe baza a ceea ce am făcut acum câteva săptămâni.

Trebuie să fim maturi și concreți, să înțelegem momentul sezonului. Astăzi am lăsat ceva în urmă”, a avertizat Chivu.