Jannik Sinner a câștigat la Miami și a realizat „Sunshine Double”, după succesul de la Indian Wells

Jannik Sinner a câștigat la Miami și a realizat „Sunshine Double”, după succesul de la Indian WellsJannik Sinner. Sursa foto: facebook
Jannik Sinner a câștigat turneul Masters 1000 de la Miami după victoria de la Indian Wells, reușind „Sunshine Double” fără set pierdut în cele două competiții și consolidându-și poziția în clasamentul ATP.

Jannik Sinner confirmă forma excelentă și câștigă turneul de la Miami

Italianul Jannik Sinner, numărul 2 în clasamentul ATP, a completat duminică seria de rezultate perfecte din circuitul nord-american pe hard, impunându-se la Miami Open. Succesul vine la scurt timp după titlul cucerit la Indian Wells Masters, ceea ce îi aduce „Sunshine Double”, performanță obținută prin câștigarea celor două turnee Masters 1000 din Statele Unite.

În finala de la Miami, Sinner a trecut de cehul Jiří Lehečka, scor 6-4, 6-4. Meciul a fost întrerupt de ploaie, iar pauza a durat aproximativ o oră și jumătate, chiar la începutul setului secund. Condițiile meteo au întârziat și startul partidei.

Finala de la Miami a fost câștigată în două seturi de Jannik Sinner

Partida a fost decisă în două seturi, iar Sinner a gestionat momentele importante, inclusiv cele 11 mingi de break pe care și le-a creat, dintre care a concretizat două. Deși a ratat mai multe oportunități de a închide mai devreme meciul, italianul a menținut avantajul pe tabelă până la final.

Pentru Jannik Sinner, acesta este al doilea titlu obținut la Miami, după cel din 2024. În vârstă de 24 de ani, el continuă parcursul solid în turneele de categorie Masters 1000.

Performanță rară în istoria recentă a tenisului

Prin câștigarea celor două turnee consecutive, Sinner devine primul jucător din circuitul ATP care realizează „Sunshine Double” de la Roger Federer în 2017. În plus, el este singurul care a reușit această performanță fără să piardă vreun set în cele două competiții.

Acest succes îi aduce al șaptelea titlu Masters 1000 din carieră și al treilea consecutiv la acest nivel, după victoriile de la Paris la finalul anului 2025 și Indian Wells în urmă cu două săptămâni. În același timp, Sinner a ajuns la o serie de 34 de seturi câștigate în turnee Masters 1000.

Jannik Sinner și-a consolidat locul 2 în clasamentul ATP

Sinner nu a participat la ediția precedentă a turneului de la Miami, din cauza unei suspendări antidoping, însă victoria din acest an i-a adus 1.000 de puncte ATP. În clasamentul mondial, el se află la 1.190 de puncte în spatele liderului Carlos Alcaraz.

De cealaltă parte, Jiří Lehečka a bifat la Miami prima finală la nivel Masters 1000. În urma acestui parcurs, el va urca pe locul 14 mondial, cea mai bună clasare a carierei de până acum.

