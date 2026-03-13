Politica

S-au stabilit semifinalele de la Indian Wells: emoție maximă la masculin și feminin

Tenis. Sursa foto: Pixabay
Sferturile de finală de la Indian Wells Open 2026 au oferit un spectacol intens pentru fanii tenisului, cu meciuri tensionate și rezultate care au surprins publicul. Sursele oficiale de la turneu au confirmat că printre cei care au avansat în semifinale se numără marii favoriți ai competiției, dar și câteva rezultate neașteptate, în special în turneul feminin.

Semifinalele de la Indian Wells

În competiția masculină, liderul mondial Carlos Alcaraz și-a consolidat statutul de favorit după ce l-a învins clar pe britanicul Cameron Norrie, scor 6-3, 6-4. Spaniolul a arătat un joc agresiv și precis, controlând fiecare schimb și demonstrând de ce este considerat unul dintre cei mai în formă jucători ai momentului.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz. Sursa foto: Instagram/ carlitosalcarazz

Victoria îi permite lui Alcaraz să se pregătească pentru o semifinală extrem de disputată cu Daniil Medvedev, fost campion la Indian Wells, care a trecut fără emoții de englezul Jack Draper, scor 6-1, 7-5. Medvedev a continuat să impresioneze prin constanță și experiență, rămânând un adversar dificil pentru orice competitor.

Sabalenka

Sabalenka. Sursa foto: Instagram

Tot în semifinale, Alexander Zverev a confirmat așteptările după ce l-a învins pe francezul Arthur Fils, scor 6-2, 6-3, în timp ce italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, a trecut fără probleme de americanul Learner Tien, scor 6-1, 6-2. Astfel, tabloul masculin promite dueluri spectaculoase, cu stiluri diferite de joc și strategii tactice variate.

Sabalenka a învins-o pe Mboko

În competiția feminină, atmosfera a fost la fel de electrizantă, dar cu o surpriză majoră. Favorita principală, Arina Sabalenka, a trecut de canadiana Victoria Mboko cu 7-6(0), 6-4, în timp ce cehoaica Linda Noskova, numărul 14 mondial, a obținut o victorie în trei seturi împotriva australiencei Talia Gibson, scor 6-2, 4-6, 6-2, continuând să impresioneze prin agilitate și rezistență.

Surpriza turneului

Cea mai mare surpriză a fost însă reușita Elinei Svitolina, care a învins-o pe fosta lideră mondială Iga Swiatek, scor 6-2, 4-6, 6-4. Ucraineanca a demonstrat nu doar calități tehnice, ci și o putere mentală remarcabilă, gestionând momentele tensionate și revenind după pierderea setului secund.

În paralel, fosta campioană Elena Rîbakina a obținut biletele pentru semifinale după ce a depășit-o pe americanca Jessica Pegula, scor 6-1, 7-6(4), consolidându-și poziția de favorite la trofeu.

Proiecte speciale