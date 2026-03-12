Meci dificil pentru Djokovic: problemele de sănătate i-au complicat lupta cu Draper

Novak Djokovic a pierdut în fața britanicului Jack Draper care a obținut o victorie neașteptată la Indian Wells. Cei doi jucători s-au întâlnit în optimile de finală, însă sârbul a părut epuizat la finalul meciului, lăsând senzația unei partide în care energia l-ar fi părăsit, potrivit Express.

Novak Djokovic a recunoscut că încă resimte „amărăciunea” după înfrângerea surprinzătoare în fața lui Jack Draper la Indian Wells. În ciuda întrebărilor privind posibilele probleme respiratorii pe care le-ar fi avut în timpul meciului, sârbul a ales să nu ofere detalii suplimentare.

Pentru Draper, victoria marchează cel mai important succes de la revenirea sa în competiții, după ce o vânătaie la braț l-a ținut departe de teren timp de câteva luni. Înainte de confruntarea din California, tânărul britanic de 24 de ani îl mai întâlnise o singură dată pe Djokovic, în 2021, la Wimbledon, unde sârbul s-a impus cu 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

În acest meci, Djokovic a câștigat primul set într-un duel strâns, 6-4, însă Draper, campionul Indian Wells de anul trecut, a răspuns imediat cu același scor în setul secund.

Dacă existau dubii cu privire la forma fizică a britanicului după perioada lungă de accidentare, acestea au fost spulberate în debutul setului trei, într-un schimb spectaculos de 26 de lovituri câștigat la limită de Djokovic. După acest moment, sârbul părea să își fi pierdut ritmul, iar Draper a profitat, adjudecându-și setul decisiv și meciul într-un tie-break tensionat, încheiat 7-5.

După meci, Novak Djokovic și-a arătat clar dezamăgirea, mai ales ținând cont că partida a fost extrem de echilibrată. „Este un sentiment foarte amar să pierzi un astfel de meci. Sunt însă mândru că am luptat și am dat tot ce am putut pe teren; asta rămâne pentru mine ca un punct pozitiv, nu am renunțat și am continuat să încerc”, a declarat el.

Djokovic a recunoscut valoarea adversarului său: „Am pierdut în fața unui jucător excelent, într-o partidă care a fost strânsă pe parcursul celor două ore și jumătate. Sunt dezamăgit că am ieșit atât de repede de pe teren, dar e parte din joc. Aș fi vrut să fac mai mult; a fost, totuși, o luptă bună”.

Întrebat de un jurnalist sârb despre eventuale probleme respiratorii, jucătorul a menționat: „Stomacul meu îmi creează probleme și dificultăți cu respirația.” Totuși, el a evitat să ofere mai multe detalii: „Totul este în regulă, nu vreau să discut acum. Ceea ce rămâne este dezamăgirea după o astfel de înfrângere. Un singur punct, câteva lovituri au decis câștigătorul. Nici măcar nu știam că am reușit să mai câștig un punct împotriva adversarului de astăzi. Dar rămâne dezamăgirea, pentru că am dat totul”.

Nole a revenit spectaculos în meci chiar când adversarul său servea pentru câștigarea setului al treilea. „Atmosfera a fost incredibilă, iar fanii au fost pur și simplu uimitori. Este, cu siguranță, cel mai bun meci pe care l-am jucat până acum la acest turneu. Îl felicit din toată inima, a rămas calm până la final”, a spus acesta.

Reflectând asupra meciului, el a adăugat: „E păcat să analizez totul retroactiv. Omul devine întotdeauna mai înțelept și mai inteligent după ce trece printr-o confruntare, dar ceea ce s-a întâmplat este realitatea. Am avut multe victorii similare, dar și înfrângeri, așa este sportul.”

După succesul în fața legendei tenisului, Jack Draper, care îl va întâlni pe Daniil Medvedev în runda următoare, a declarat: „Este un sentiment incredibil. Am jucat împotriva lui Novak, cel mai mare jucător de tenis pentru mine, pe care îl admir și îl urmăresc de când eram copil.”

Draper a mai adăugat: „Sunt extrem de mândru de mine pentru această performanță. Mă ajută să câștig încredere, deși încă nu simt că joc la adevăratul meu nivel. Am venit aici în această seară și am reușit să câștig prin determinare, prin rezolvarea problemelor pe teren, dând tot ce am mai bun și menținând o atitudine pozitivă”.