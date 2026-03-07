Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells după victoria cu Diana Șnaider

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea al turneului Indian Wells Open, competiție de categorie WTA 1000 disputată în California și dotată cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Sportiva din România a obținut victoria vineri în fața rusoaicei Diana Șnaider, cap de serie numărul 21, scor 6-2, 7-6 (7-0).

Partida a durat o oră și 32 de minute și a fost controlată în mare parte de jucătoarea română. Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și aflată pe locul 38 în clasamentul WTA, a reușit să își impună jocul încă din primul set. Românca nu și-a pierdut serviciul pe parcursul întregului meci și a salvat singura minge de break pe care adversara sa a avut-o în această confruntare.

Victoria o trimite pe Cîrstea în runda a treia a competiției, unde urmează să o întâlnească pe jucătoarea cehă Linda Noskova.

Sorana Cîrstea a început meciul cu un joc solid de pe linia de fund și cu un serviciu eficient. Românca a reușit să controleze schimburile și să profite de erorile adversarei.

Primul set s-a încheiat cu scorul de 6-2 în favoarea sportivei din România. Cîrstea a câștigat majoritatea punctelor importante și a reușit să se desprindă rapid pe tabelă.

În această perioadă a meciului, Diana Șnaider, în vârstă de 21 de ani și ocupanta locului 20 în clasamentul WTA, nu a reușit să găsească soluții pentru a contracara jocul româncei.

Cîrstea a arătat siguranță pe propriul serviciu și a menținut constant presiunea asupra adversarei.

Al doilea set a fost mult mai echilibrat. Șnaider a reușit să își îmbunătățească jocul și să prelungească schimburile.

Pe parcursul setului, rusoaica a avut și o oportunitate de break. A fost singura minge de break pe care a avut-o în această partidă, însă Sorana Cîrstea a reușit să o salveze.

Setul a ajuns în tie-break, unde jucătoarea română a dominat categoric. Cîrstea a câștigat toate punctele disputate în această fază a setului, impunându-se cu 7-0.

Acest rezultat a stabilit și scorul final al partidei, 6-2, 7-6 (7-0), în favoarea româncei.

Meciul de la Indian Wells a reprezentat a doua confruntare directă dintre cele două jucătoare.

Primul duel a avut loc anul trecut la turneul de la Austin, în optimile de finală. Atunci, Sorana Cîrstea s-a impus după trei seturi, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-4.

Prin victoria obținută în California, românca își menține bilanțul perfect în fața jucătoarei din Rusia.

Calificarea în turul al treilea al competiției îi aduce Soranei Cîrstea un premiu financiar important.

Românca și-a asigurat un cec în valoare de 61.865 de dolari. De asemenea, rezultatul obținut la Indian Wells îi aduce și 65 de puncte în clasamentul WTA.

Turneul din California este unul dintre cele mai importante din circuitul feminin. Competiția face parte din categoria WTA 1000 și adună anual unele dintre cele mai bine clasate jucătoare din lume.

Performanțele obținute în astfel de turnee pot influența semnificativ poziția în clasamentul mondial.

În turul al treilea al turneului, Sorana Cîrstea o va întâlni pe jucătoarea cehă Linda Noskova, cap de serie numărul 14.

Noskova s-a calificat în această fază a competiției după ce a învins-o pe spaniola Jessica Bouzas Maneiro cu scorul de 6-3, 6-3.

Cîrstea și Noskova se află la egalitate în meciurile directe, scor 1-1.

Prima confruntare dintre cele două sportive a avut loc în 2024, în turul secund al turneului de la Brisbane. Atunci, jucătoarea cehă s-a impus după trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4.

A doua partidă s-a disputat în acest an la turneul de la Dubai, în optimile de finală. Sorana Cîrstea a câștigat acel meci cu 6-1, 6-4.

Duelul de la Indian Wells va decide astfel care dintre cele două jucătoare va prelua avantajul în confruntările directe.

Competiția disputată în California este considerată una dintre cele mai prestigioase din tenisul profesionist.

Turneul face parte din categoria WTA 1000 și oferă premii totale de 9.415.725 de dolari.

La Indian Wells participă anual unele dintre cele mai bine clasate jucătoare din lume, iar performanțele obținute aici sunt importante pentru clasamentul WTA.