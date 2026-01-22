Djokovic a făcut istorie la Australian Open. 399 de victorii la Grand Slam

Novak Djokovic și-a adăugat joi dimineață în palmares a 399-a victorie într-un meci de simplu de Grand Slam, după ce l-a învins clar pe adversarul său cu 6-3, 6-2, 6-2, potrivit Australian Open.

Sârbul de 38 de ani continuă să caute cel de-al 11-lea titlu la Australian Open, desfășurat la Melbourne Park, unul dintre cele mai importante turnee pe suprafață dură din circuit.

Următorul adversar al lui Djokovic în turul al treilea va fi Botic Van de Zandschulp, care a reușit să-l elimine pe Shang Juncheng cu scorul de 7-6(6), 6-2, 6-3. Duelul dintre sârbul experimentat și olandezul surpriză promite să fie unul intens, având în vedere forma solidă a ambilor jucători.

În competiția feminină, campioana en titre Madison Keys și-a asigurat un loc în runda următoare după ce a învins-o pe compatrioata sa Ashlyn Krueger, scor 6-1, 7-5. Keys va întâlni în continuare fosta numărul unu mondial, Karolina Pliskova, care a câștigat cu 6-4, 6-4 în fața indoneziencei Janice Tjen, demonstrând o revenire solidă după câteva sezoane cu rezultate fluctuante.

Alte două jucătoare americane au obținut victorii notabile. Amanda Anisimova a depășit-o pe campioana de dublu Katerina Siniakova, scor 6-1, 6-4, urmând să joace împotriva compatrioatei sale Peyton Stearns în turul următor.

Totodată, Jessica Pegula, cap de serie nr. 6, a trecut cu 6-0, 6-2 de McCartney Kessler, urmând să o înfrunte pe Oksana Selekhmeteva, care a eliminat-o pe semifinalista din 2025, Paula Badosa, cu 6-4, 6-4.

La masculin, americanul Ben Shelton, cap de serie nr. 8 și semifinalist anul trecut, a reușit să se califice în turul trei după o victorie convingătoare, 6-3, 6-2, 6-2, în fața lui Dane Sweeny. În aceeași rundă, italianul Lorenzo Musetti, cap de serie nr. 5, l-a învins pe compatriotul său Lorenzo Sonego cu 6-3, 6-3, 6-4.

Joi, Jannik Sinner va încerca să câștige al treilea titlu australian consecutiv, urmând să îl întâlnească pe australianul James Duckworth. Tot joi, de două ori câștigătoarea Australian Open, Naomi Osaka, va juca împotriva româncei Sorana Cîrstea pe Margaret Court Arena, într-un meci așteptat cu mare interes de public.