Politica

Djokovic a făcut istorie la Australian Open. 399 de victorii la Grand Slam

Comentează știrea
Djokovic a făcut istorie la Australian Open. 399 de victorii la Grand SlamSursa foto: Novak Djokovic/Facebook
Din cuprinsul articolului

Novak Djokovic și-a adăugat joi dimineață în palmares a 399-a victorie într-un meci de simplu de Grand Slam, după ce l-a învins clar pe adversarul său cu 6-3, 6-2, 6-2, potrivit Australian Open.

Sârbul de 38 de ani continuă să caute cel de-al 11-lea titlu la Australian Open, desfășurat la Melbourne Park, unul dintre cele mai importante turnee pe suprafață dură din circuit.

Încă o victorie pe Novak Djokovic

Următorul adversar al lui Djokovic în turul al treilea va fi Botic Van de Zandschulp, care a reușit să-l elimine pe Shang Juncheng cu scorul de 7-6(6), 6-2, 6-3. Duelul dintre sârbul experimentat și olandezul surpriză promite să fie unul intens, având în vedere forma solidă a ambilor jucători.

În competiția feminină, campioana en titre Madison Keys și-a asigurat un loc în runda următoare după ce a învins-o pe compatrioata sa Ashlyn Krueger, scor 6-1, 7-5. Keys va întâlni în continuare fosta numărul unu mondial, Karolina Pliskova, care a câștigat cu 6-4, 6-4 în fața indoneziencei Janice Tjen, demonstrând o revenire solidă după câteva sezoane cu rezultate fluctuante.

Ioniță de la Clejani, pus de Fulgy să-l renege sub amenințări
Ioniță de la Clejani, pus de Fulgy să-l renege sub amenințări
Alpinistul Alex Honnold va escalada zgârie-norul Taipei 101 fără protecție. Show-ul, transmis în direct pe Netflix
Alpinistul Alex Honnold va escalada zgârie-norul Taipei 101 fără protecție. Show-ul, transmis în direct pe Netflix

Alte două jucătoare americane au obținut victorii notabile. Amanda Anisimova a depășit-o pe campioana de dublu Katerina Siniakova, scor 6-1, 6-4, urmând să joace împotriva compatrioatei sale Peyton Stearns în turul următor.

Jessica Pegula a învins-o pe de McCartney Kessler

Totodată, Jessica Pegula, cap de serie nr. 6, a trecut cu 6-0, 6-2 de McCartney Kessler, urmând să o înfrunte pe Oksana Selekhmeteva, care a eliminat-o pe semifinalista din 2025, Paula Badosa, cu 6-4, 6-4.

Australian Open

Australian Open. Sursa foto: Facebook/AUstralian Open

La masculin, americanul Ben Shelton, cap de serie nr. 8 și semifinalist anul trecut, a reușit să se califice în turul trei după o victorie convingătoare, 6-3, 6-2, 6-2, în fața lui Dane Sweeny. În aceeași rundă, italianul Lorenzo Musetti, cap de serie nr. 5, l-a învins pe compatriotul său Lorenzo Sonego cu 6-3, 6-3, 6-4.

Zi importantă pentru Jannik Sinner

Joi, Jannik Sinner va încerca să câștige al treilea titlu australian consecutiv, urmând să îl întâlnească pe australianul James Duckworth. Tot joi, de două ori câștigătoarea Australian Open, Naomi Osaka, va juca împotriva româncei Sorana Cîrstea pe Margaret Court Arena, într-un meci așteptat cu mare interes de public.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:28 - Prima evacuare medicală a NASA din spațiu. Detalii despre aparatul care a salvat o viață
13:16 - Ioniță de la Clejani, pus de Fulgy să-l renege sub amenințări
13:11 - Fraude la Botoșani: zeci de persoane ridicate pentru acte românești false
13:06 - Apel care traversează granițele. Un minut de tăcere, pentru cei uciși în Iran
12:54 - Alpinistul Alex Honnold va escalada zgârie-norul Taipei 101 fără protecție. Show-ul, transmis în direct pe Netflix
12:48 - Festivalul Sundance își încheie epoca din Utah și se pregătește pentru mutarea în Colorado

HAI România!

Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
România nu mai există
România nu mai există

Proiecte speciale