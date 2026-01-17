Start de Grand Slam pentru Gabriela Ruse. Confruntare cu Daiana Iastremska din Ucraina

Turneul de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului, debutează cu prezențe românești pe tabloul principal de simplu feminin.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, jucătoarea română Gabriela Ruse este programată să evolueze în runda inaugurală a competiției găzduite la Melbourne. Meciul face parte din prima zi de concurs și este inclus pe programul oficial al turneului.

Pe lângă Gabriela Ruse, România este reprezentată pe tabloul principal și de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, ambele urmând să dispute meciurile din primul tur în perioada imediat următoare startului competiției.

Gabriela Ruse, în vârstă de 28 de ani, ocupă locul 79 în clasamentul mondial WTA și va întâlni în primul tur sportiva ucraineană Daiana Iastremska, în vârstă de 25 de ani, aflată pe poziția 27 în ierarhia mondială.

Confruntarea dintre cele două este programată pe ANZ Arena și va deschide sesiunea de jocuri, cu începere de la ora 02.00, ora României.

Potrivit datelor oficiale, Gabriela Ruse conduce cu 3-0 la capitolul întâlniri directe în meciurile disputate până acum împotriva jucătoarei din Ucraina. Acest duel marchează prima apariție a sportivei române la ediția din acest an a Australian Open, competiție care are loc la Melbourne Park.

Pe lângă meciul Gabrielei Ruse, alte două sportive din România sunt calificate direct pe tabloul principal al turneului. Jaqueline Cristian, aflată pe locul 37 în clasamentul WTA, va juca în primul tur împotriva sportivei cehe Karolína Muchová, cap de serie numărul 19 al competiției.

Sorana Cîrstea, care ocupă poziția 41 în clasamentul mondial, o va avea ca adversară în runda inaugurală pe jucătoarea germană Eva Lys, situată pe locul 39 WTA. Ambele partide sunt incluse în programul oficial al primei faze a turneului și vor avea loc pe terenuri diferite din complexul Melbourne Park.

Australian Open este primul turneu de Grand Slam din calendarul tenisistic și se desfășoară anual la începutul sezonului competițional. Ediția din acest an reunește jucătoarele de top ale circuitului feminin, precum și sportive calificate direct sau venite din calificări. Meciurile din primele tururi se dispută în sistem eliminatoriu, iar accederea în fazele superioare presupune câștigarea fiecărei partide.

Pentru jucătoarele române, prezența pe tabloul principal reprezintă participarea la una dintre cele mai importante competiții ale circuitului profesionist, alături de celelalte trei turnee majore: Roland Garros, Wimbledon și US Open.