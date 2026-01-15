Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea, advsersare puternice la Australian Open

Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea și-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Cele trei jucătoare românce se pregătesc intens pentru primul grand slam al anului, care va începe luni, pe terenurile de la Melbourne.

La ultima sa participare în turneul de Mare Șlem de la Melbourne, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) o va întâlni pe germanca Eva Lys (24 de ani, 39 WTA), o jucătoare din afara capilor de serie.

Lys a ajuns în 2025 în optimile de finală ale Australian Open, învingând-o pe Jaqueline Cristian după revenire, într-o ediție începută ca pierzătoare norocoasă, și s-a impus și în singurul meci direct anterior cu Cîrstea, la Transylvania Open 2023, scor 6-3, 6-3.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) se va confrunta cu Karolina Muchova (29 de ani, 19 WTA), fosta finalistă de la Roland Garros și semifinalistă la Melbourne în 2021, în anul în care Cristian s-a poziționat cel mai bine în clasamentul mondial înainte de turneul de Mare Șlem.

În 2025, Cristian a ajuns până în turul trei al Openului Australian, după victorii cu Petra Martic și Lucia Bronzetti. În precedentele întâlniri directe, Muchova s-a impus de fiecare dată în minimum de seturi, cel mai recent meci având loc în toamna lui 2024, la Ningbo, China.

Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) va primi replica ucrainei Dayana Yastremska (25 de ani, 27 WTA), semifinalistă la Openul Australian în 2024.

Scorul meciurilor directe arată 3-0 pentru Ruse, care a trecut de Yastremska și la US Open 2023, cu 7-6 (5), 6-3. Yastremska a pierdut cu 6-0, 6-1 meciul de la Adelaide cu Katerina Siniakova, ultimul înainte de Openul Australiei, ceea ce poate confirma că nu traversează un vârf de formă.