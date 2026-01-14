Jaqueline Cristian, în sferturi la Adelaide. Românca a învins-o pe Daria Kasatkina

aqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1,2 milioane de dolari, după ce a învins-o categoric pe rusoaica Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA), venită din calificări, s-a impus în fața Dariei Kasatkina (28 ani, 48 WTA) după o oră şi 31 de minute de joc. Românca a profitat de cele 9 duble greşeli comise de adversară, câștigând cu 6-4, 6-0.

Înaintea acestei întâlniri, Kasatkina conducea cu 3-0 în meciurile directe, după victoriile din 2022 la Doha (2-6, 2-2 abandon Cristian) și 2024 la Charleston (6-7, 6-2, 6-3) și US Open (6-2, 6-4). Aceasta a fost prima victorie a româncei în fața rusoaicei.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 33.470 de dolari și 133 de puncte WTA, fiind cea mai bine clasată jucătoare româncă (37 WTA) și aflându-se într-o formă excelentă înainte de Australian Open. Pentru a ajunge în semifinale, ea trebuie să o înfrunte pe Kimberly Birrell (27 ani, 107 WTA).

În interviul acordat la final pe teren, românca a declarat că se simte foarte bine în Australia și că forma sa actuală îi oferă încredere, amintind că mai jucase anterior și la turneul de la Brisbane.

Jaqueline Cristian a declarat după meci că se simte în formă și mulțumită pentru susținerea publicului, precizând că se concentrează pe jocul său și că bucuria de a juca și munca alături de echipa sa au contat pentru performanța de la Adelaide. „Mă concentrez în special pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide.” a declarat aceasta

Românca a transmis și un mesaj în limba română fanilor: „Mulțumesc din suflet, v-am auzit tot meciul”, adăugând că totul se simte excelent în Australia, deși zilele trecute s-a simțit obosită.