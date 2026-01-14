Jaqueline Cristian, în sferturi la Adelaide. Românca a învins-o pe Daria Kasatkina
- Andreea Răzmeriță
- 14 ianuarie 2026, 12:37
aqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1,2 milioane de dolari, după ce a învins-o categoric pe rusoaica Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-0.
Jaqueline Cristiano elimină din joc pe Daria Kasatkina și ajunge în sferturi la Adelaide
Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA), venită din calificări, s-a impus în fața Dariei Kasatkina (28 ani, 48 WTA) după o oră şi 31 de minute de joc. Românca a profitat de cele 9 duble greşeli comise de adversară, câștigând cu 6-4, 6-0.
Înaintea acestei întâlniri, Kasatkina conducea cu 3-0 în meciurile directe, după victoriile din 2022 la Doha (2-6, 2-2 abandon Cristian) și 2024 la Charleston (6-7, 6-2, 6-3) și US Open (6-2, 6-4). Aceasta a fost prima victorie a româncei în fața rusoaicei.
Jaqueline Cristian și-a asigurat cecul și punctele WTA
Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 33.470 de dolari și 133 de puncte WTA, fiind cea mai bine clasată jucătoare româncă (37 WTA) și aflându-se într-o formă excelentă înainte de Australian Open. Pentru a ajunge în semifinale, ea trebuie să o înfrunte pe Kimberly Birrell (27 ani, 107 WTA).
În interviul acordat la final pe teren, românca a declarat că se simte foarte bine în Australia și că forma sa actuală îi oferă încredere, amintind că mai jucase anterior și la turneul de la Brisbane.
Forma excelentă și susținerea publicului, cheia succesului la Adelaide
Jaqueline Cristian a declarat după meci că se simte în formă și mulțumită pentru susținerea publicului, precizând că se concentrează pe jocul său și că bucuria de a juca și munca alături de echipa sa au contat pentru performanța de la Adelaide. „Mă concentrez în special pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide.” a declarat aceasta
Românca a transmis și un mesaj în limba română fanilor: „Mulțumesc din suflet, v-am auzit tot meciul”, adăugând că totul se simte excelent în Australia, deși zilele trecute s-a simțit obosită.
