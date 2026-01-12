Jaqueline Cristian, calificare în turul 2 la Adelaide. Românca a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova

Jaqueline Cristian, locul 37 mondial, s-a calificat în turul doi la turneul WTA 500 de la Adelaide, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari, după o victorie obținută luni în primul tur.

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat pe tabloul principal la turneul WTA 500 de la Adelaide după ce în calificări a trecut de Sarah Mildren, 7-6 (4), 6-2, și de Anastasia Potapova, 6-1, 6-3. În primul tur, românca venită din calificări a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, cap de serie 4 și locul 11 mondial, scor 6-4, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 50 de minute.

Cristian va evolua în turul doi împotriva învingătoarei dintre Daria Kasatkina și Elena Maria Sakkari. Accederea în această fază îi aduce 17.235 de dolari și 60 de puncte WTA, fiind doar a doua victorie a româncei în fața unei jucătoare din top 10, după succesul în 2024 contra Barborei Krejcikova, scor 1-6, 6-4, 7-5.

Jaqueline Cristian a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, locul 11 WTA și a patra favorită a turneului de la Adelaide, și s-a calificat în turul doi. Românca a subliniat că a fost concentrată pe propriul joc, agresivă și motivată de susținerea publicului pe durata meciului.

Sportiva a adăugat că se va concentra pe pregătirea partidei următoare și pe menținerea nivelului de joc arătat pe teren. „Trebuie să mă concentrez pe ceea ce urmează și să pregătesc cu atenție meciul următor”, a declarat Cristian la finalul partidei.

Jaqueline Cristian va primi 17.235 de dolari și 60 de puncte WTA în urma calificării în turul doi la turneul WTA 500 de la Adelaide. Luni, Gabriela Ruse a fost învinsă în runda inaugurală de Anna Kalinskaya, scor 6-0, 6-3.

WTA Adelaide se desfășoară în perioada 11-17 ianuarie, pe suprafață hard, are premii totale de 1.206.446 de dolari, iar campioana en-titre este Madison Keys. Turneul face parte din categoria WTA 500.