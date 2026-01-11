Turneul WTA de la Brisbane. Aryna Sabalenka a câștigat titlul, Marta Kostyuk a refuzat să o salute
- Emma Cristescu
- 11 ianuarie 2026, 12:28
Turneul WTA de la Brisbane s-a încheiat cu victoria liderului mondial Aryna Sabalenka, care a câștigat finala disputată împotriva ucrainencei Marta Kostyuk, scor 6-4, 6-3. Succesul a reprezentat al 22-lea titlu din cariera jucătoarei din Belarus, un început solid de sezon pentru principala favorită a competiției australiene, potrivit site-ului WTA.
Sabalenka, ignorată de Marta Kostyuk
Finala nu a fost însă marcată doar de tenis, ci și de un moment tensionat, cu puternice implicații emoționale și politice. La finalul meciului, Marta Kostyuk a ales să nu o salute pe Sabalenka, gest devenit deja frecvent în rândul sportivilor ucraineni care refuză orice formă de interacțiune cu jucători din Rusia sau Belarus.
Atitudinea s-a menținut și în timpul ceremoniei de premiere, unde sportiva din Ucraina nu a rostit niciun cuvânt de felicitare la adresa învingătoarei, preferând să își folosească discursul pentru a vorbi despre situația dramatică din țara sa.
Vizibil emoționată, Kostyuk a explicat că joacă tenis în condiții psihologice extrem de dificile, având constant în minte realitatea războiului. Ea a descris lipsa electricității și a apei calde pentru mii de oameni, temperaturile extrem de scăzute și dificultățile cu care se confruntă inclusiv familia ei.
Kostyuk, mesaj emoționant
Sportiva a povestit că sora sa doarme în frig, sub mai multe pături, o mărturie care a impresionat publicul prezent la Brisbane. În același timp, Kostyuk a declarat că a fost profund mișcată de sprijinul primit din tribune, unde steagurile Ucrainei au fost vizibile pe tot parcursul turneului.
Ce spune Sabalenka
De cealaltă parte, Aryna Sabalenka a ales o abordare calmă și sportivă. Jucătoarea din Belarus nu s-a arătat deranjată de lipsa gestului de fair-play și a ținut să o felicite public pe adversara sa pentru parcursul excelent avut la Brisbane. Sabalenka a subliniat că speră să se mai întâlnească cu Kostyuk în finale viitoare, pentru a oferi meciuri de calitate ridicată.
Chiar dacă a pierdut finala, Marta Kostyuk a părăsit Australia cu un bilanț remarcabil. Ucraineanca a eliminat trei jucătoare din Top 10 mondial pe parcursul turneului și, grație acestui rezultat, urma să revină în Top 20 WTA.
