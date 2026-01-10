Arina Sabalenka, din nou în finala de la Brisbane. Va juca împotriva ucrainencei Marta Kostiuk

Numărul 1 mondial, Arina Sabalenka, s-a calificat în finala turneului de la Brisbane după ce a învins-o pe sportiva cehă Karolina Muchova, locul 20 WTA, scor 6-3, 6-4, sâmbătă. Belarusa în vârstă de 27 de ani va juca pentru al treilea an consecutiv în ultimul act al competiției, după ce a fost finalistă în 2024 și câștigătoare în 2025.

În drumul spre finală, Sabalenka a trecut în optimi de românca Sorana Cîrstea.

Adversara Arinei Sabalenka în finală va fi ucraineanca Marta Kostiuk, locul 26 WTA, care a învins-o pe americanca Jessica Pegula, locul 6 mondial, cu 6-0, 6-3, în doar 55 de minute.

Anterior, Kostiuk a trecut în sferturi de rusoaica Mirra Andreeva, locul 9 WTA, și în optimi de americanca Amanda Anisimova, locul 3 WTA.

Numărul 1 mondial a declarat că se așteaptă să renunțe la participarea la unele turnee în 2026 pentru a-și proteja sănătatea, chiar dacă acest lucru poate atrage sancțiuni din partea WTA Tour, potrivit Reuters.

Regulile WTA obligă jucătoarele de top să participe la toate cele patru turnee de Grand Slam, la 10 turnee WTA 1000 și la șase turnee WTA 500. Nerespectarea acestor obligații poate duce la deducerea punctelor din clasament sau la amenzi. În 2025, Sabalenka a participat la doar trei turnee WTA 500 – Brisbane, Stuttgart și Berlin – și a suferit deduceri de puncte, alături de alte jucătoare de top, cum este Iga Swiatek.

Întrebată despre planurile pentru 2026, Sabalenka a declarat: „Sezonul este cu siguranță nebunesc, iar asta nu este bine pentru noi toți, având în vedere că atât de mulți jucători se accidentează... Voi renunța totuși la câteva evenimente pentru a-mi proteja corpul, deoarece am avut multe probleme în sezonul trecut.”

Belarusa a mai spus că, deși rezultatele au fost consistente, a jucat la unele turnee fiind complet bolnavă sau foarte obosită din cauza suprasolicitării.

Circuitele masculine și feminine au fost criticate pentru sezonul lung de 11 luni, care a dus la numeroase accidentări. WTA a declarat în septembrie că bunăstarea sportivelor este o prioritate și că opiniile jucătoarelor și ale reprezentanților acestora au fost ascultate pentru îmbunătățirea calendarului și creșterea compensațiilor începând cu 2024.