Aryna Sabalenka se califică în semifinalele de la Brisbane, după o victorie clară cu Madison Keys

Liderul mondial Aryna Sabalenka a trecut cu succes primul test major al sezonului, o confruntare cu Madison Keys, și a obținut calificarea în semifinalele turneului Brisbane International, competiție de categorie WTA 500, informează publicația Tennis.

Sabalenka, principala favorită a turneului și deținătoarea trofeului, s-a impus în două seturi, 6-3, 6-3, într-un meci care a durat o oră și 30 de minute. Duelul a reprezentat o reeditare a finalei de la Australian Open și a adus față în față două dintre cele mai puternice jucătoare din circuitul WTA.

„Este o jucătoare grozavă, meciurile cu ea sunt mereu dificile”, a declarat Sabalenka, într-un interviu acordat pe teren, după ce și-a îmbunătățit bilanțul direct cu Keys la 6-2.

„Pe tot parcursul meciului am încercat să rămân concentrată, să-mi controlez serviciul și să pun cât mai multă presiune pe serviciul ei. La asta m-am gândit tot timpul și cred că am făcut-o bine. Ea este foarte agresivă, dar am încercat să îi trimit înapoi toată acea viteză.”

Aflat la primul său turneu din sezonul 2026, Sabalenka a arătat că a depășit rapid perioada de pauză competițională, în care a disputat doar meciuri demonstrative. Până în acest moment, evoluția sa la Brisbane este fără cusur, liderul mondial necedând niciun set.

În primul set al partidei cu Keys, Sabalenka a rezistat presiunii create de cele 16 lovituri direct câștigătoare ale adversarei, comparativ cu doar șase reușite de ea, și a demonstrat răbdare în schimburi. După un început echilibrat, scorul ajungând la 3-3 după aproape 30 de minute, Sabalenka a preluat inițiativa și a controlat finalul setului.

Actul al doilea a fost mai disputat decât sugerează rezultatul final, Madison Keys reușind să îi facă break de două ori liderei mondiale, pe fondul unei frustrări vizibile din partea acesteia. Totuși, constanța și forța Sabalenkăi au făcut diferența pe termen lung.

Americanca venea după un sfert de finală extrem de solicitant, disputat cu o zi înainte, în care a trecut la limită de Diana Șnaider, scor 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (4). În meciul de pe Pat Rafter Arena, Keys a evoluat cu un bandaj medical pe coapsa stângă și nu a reușit să țină ritmul cu loviturile puternice ale Sabalenkăi pe măsură ce partida a avansat.

În penultimul act al competiției, Sabalenka o va întâlni pe Karolina Muchova, care a produs surpriza sferturilor, eliminând-o pe capul de serie numărul 3, Elena Rybakina, cu 6-2, 2-6, 6-4.

Muchova conduce cu 3-1 în întâlnirile directe. Sabalenka s-a impus în primul lor duel, în 2019, însă cehoaica a câștigat următoarele trei confruntări, cea mai recentă fiind în sferturile de finală ale turneului de la Beijing, în 2024.

„Nu contează care este scorul dintre noi, trecutul rămâne în trecut”, a spus Sabalenka. „Încerc doar să aduc pe teren tot ceea ce am construit de-a lungul carierei mele și să fiu mai bună de fiecare dată.”