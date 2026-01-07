Emma Răducanu, planuri mari de viitor după înfrângerea suferită la United Cup: Acum ştiu că trebuie doar să mă concentrez

După două luni de pauză, Emma Răducanu a recunoscut că revenirea pe terenul de tenis i-a adus mari emoții. Fosta campioană de la US Open 2021 a declarat că meciul de trei seturi disputat împotriva Mariei Sakkari, la United Cup, a fost un test important și i-a oferit încredere că poate crește treptat nivelul pregătirii fizice, potrivit Reuters.

Deși a fost nevoită să se retragă duminică din partida programată cu Naomi Osaka la turneul mixt, din cauza unei accidentări la picior suferite la sfârșitul anului trecut, britanica a reușit să o înfrunte pe jucătoarea din Grecia la Perth.

Jucătoarea în vârstă de 23 de ani a pierdut meciul cu 3-6, 6-3, 1-6, iar rezultatul a contribuit la eliminarea Marii Britanii din competiție.

„Sunt destul de mulţumită de felul în care am reuşit să joc un meci de trei seturi. Având în vedere că am jucat cinci sau şase meciuri la antrenamente, este un efort mare pentru mine”, a spus ea.

Emma Răducanu a traversat o perioadă complicată după succesul spectaculos obținut la US Open 2021. Deși triumful de la New York a venit când era încă adolescentă, cariera sa nu a continuat pe aceeași linie ascendentă, fiind afectată de numeroase accidentări și de o formă oscilantă, factori care i-au limitat progresul în circuitul WTA.

Anul trecut, britanica a reușit totuși să arate semne încurajatoare, ajungând până în sferturile de finală ale turneului Miami Open. Parcursul bun din Statele Unite nu a fost suficient pentru a-i salva sezonul, iar Răducanu a fost nevoită să îl încheie mai devreme decât și-ar fi dorit, tot din motive medicale.

Revenită recent pe teren după o nouă pauză competițională, Răducanu a explicat cât de dificil a fost acest proces de readaptare.

„Au fost două luni şi ceva în care nu am jucat. A fost dificil să măresc intensitatea şi să adaug imprevizibilitatea tenisului. Cred că faptul că am reuşit să fac asta acum, fără să fi jucat, îmi dă încredere în ceea ce pot face când mă antrenez mai mult. La început te simţi puţin străină pe teren, în primul set, jucând din nou puncte. Acum ştiu că trebuie doar să mă concentrez şi să continui să muncesc”, a arătat ea.

Sportiva are deja stabilit următorul pas din programul său. Ea va participa la Hobart International, turneu care debutează la 12 ianuarie și care reprezintă ultima repetiție înaintea primului Grand Slam al anului. Australian Open va începe pe 18 ianuarie.