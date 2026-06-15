Comisia Europeană a anunțat că evaluează consecințele pentru utilizatorii și companiile din Uniunea Europeană după ce administrația americană a obligat compania Anthropic să restricționeze accesul la cele mai avansate modele ale sale de inteligență artificială, potrivit Reuters.

Reacția Bruxelles-ului marchează o nouă etapă în acest caz, care depășește acum sfera unei dispute comerciale și intră în zona politicilor europene privind tehnologia și securitatea digitală.

Oficialii europeni spun că analizează efectele practice ale deciziei asupra clienților din UE și avertizează că măsurile adoptate nu ar trebui să discrimineze partenerii internaționali.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, instituția urmărește îndeaproape situația creată după ce Anthropic a suspendat accesul la modelele sale avansate în urma unei directive americane privind controlul exporturilor.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei, a declarat că noile generații de modele AI aduc beneficii importante, inclusiv în domeniul apărării cibernetice, dar generează și riscuri de securitate care trebuie gestionate corespunzător.

El a subliniat că eventualele măsuri de protecție nu ar trebui să fie discriminatorii față de partenerii Statelor Unite.

Oficialul european a afirmat că situația reprezintă „o nouă ilustrare a motivului pentru care Europa trebuie să își consolideze suveranitatea tehnologică”.

Declarația reflectă preocupările tot mai mari ale UE privind dependența de tehnologii dezvoltate și controlate în afara blocului comunitar.

Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât Anthropic dezvoltă unele dintre cele mai avansate modele de inteligență artificială din lume, iar accesul la acestea poate influența activitatea companiilor europene din domenii precum securitatea cibernetică, cercetarea și dezvoltarea software.

Anthropic a anunțat pe 12 iunie că va dezactiva accesul la modelele Fable 5 și Mythos 5 după ce guvernul american a ordonat suspendarea accesului pentru cetățenii străini, invocând motive de securitate națională.

Autoritățile americane și-au exprimat îngrijorarea că anumite mecanisme de protecție ale modelelor ar putea fi ocolite și utilizate pentru identificarea vulnerabilităților informatice.

Compania a respins însă ideea existenței unui risc major, susținând că problema identificată este limitată și nu oferă capacități semnificativ diferite față de alte modele disponibile public.

Intervenția Comisiei Europene sugerează că problema nu mai este privită exclusiv ca o decizie comercială a unei companii americane.

Pentru Bruxelles, cazul ridică întrebări legate de accesul Europei la tehnologii strategice și de vulnerabilitatea utilizatorilor europeni în fața unor restricții impuse de guverne din afara Uniunii.

În contextul investițiilor tot mai mari în inteligența artificială, episodul Anthropic ar putea accelera eforturile UE de a dezvolta infrastructură și modele AI proprii, capabile să reducă dependența de furnizorii externi.