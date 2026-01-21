Australian Open: Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur la dublu
- Mădălina Sfrijan
- 21 ianuarie 2026, 10:41
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a părăsit competiția de dublu de la Australian Open, după ce a fost învinsă în primul tur de echipa Elise Mertens/Shuai Zhang (Belgia/China), scor 6-4, 6-2. Meciul de tenis a durat o oră și 20 de minute.
Cîrstea și Kalinskaia nu au reușit să se adapteze ritmului partidei, iar adversarele s-au impus grație unui serviciu constant și unor momente decisive de atac. Chiar dacă au avut câteva ocazii în timpul seturilor, acestea nu le-au fost suficiente pentru a răsturna scorul în favoarea lor.
Eliminarea lor vine la doar o zi după ce Jaqueline Cristian/Anna Bodnar (România/Ungaria) au fost eliminate în runda inaugurală, scor 6-3, 6-2, de echipa Olivia Nicholls/Tereza Mihalikova (Marea Britanie/Cehia), cap de serie 12.
Ce sume vor încasa cele două sportive
Premiul pentru fiecare pereche eliminată în primul tur este de 10 puncte și 44.000 de dolari australieni.
De asemenea, Emma Răducanu a părăsit competiția de la Australian Open după ce a fost învinsă în turul al doilea de Anastasiei Potapova, scor 7-6 (3), 6-2.
După ce în 2025 pierduse doar în fața jucătoarelor din top 10 și a campioanelor de Grand Slam, precum Elena Rîbakina, Arina Sabalenka și Iga Swiatek, înfrângerea în fața Anastasiei Potapova, locul 55 WTA, marchează cel mai slab rezultat al lui Răducanu într-o primă săptămână a unui turneu major de la Australian Open 2024, când revenea după o pauză de opt luni.
Cap de serie numărul 28, Emma Răducanu a arătat momente bune în debutul meciului, conducând cu 5-3 și având șansa de a închide primul set. Totuși, în momentele cheie, britanica și-a pierdut ritmul, serviciul rămânând inconsistent, iar forehand-ul imprevizibil, ceea ce i-a permis adversarei să revină și să câștige setul inaugural.
În schimb, favorita numărul unu, Arina Sabalenka, s-a impus fără emoții în turul doi, învingând-o pe Bai Zhuoxuan cu 6-3, 6-1. Campioană la Australian Open în 2023 și 2024, sportiva din Belarus o va întâlni în turul trei pe Anastasiei Potapova, cea care a eliminat-o pe Răducanu.
