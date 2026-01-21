Australian Open: Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur la dublu

Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a părăsit competiția de dublu de la Australian Open, după ce a fost învinsă în primul tur de echipa Elise Mertens/Shuai Zhang (Belgia/China), scor 6-4, 6-2. Meciul de tenis a durat o oră și 20 de minute.

Cîrstea și Kalinskaia nu au reușit să se adapteze ritmului partidei, iar adversarele s-au impus grație unui serviciu constant și unor momente decisive de atac. Chiar dacă au avut câteva ocazii în timpul seturilor, acestea nu le-au fost suficiente pentru a răsturna scorul în favoarea lor.

Eliminarea lor vine la doar o zi după ce Jaqueline Cristian/Anna Bodnar (România/Ungaria) au fost eliminate în runda inaugurală, scor 6-3, 6-2, de echipa Olivia Nicholls/Tereza Mihalikova (Marea Britanie/Cehia), cap de serie 12.

Premiul pentru fiecare pereche eliminată în primul tur este de 10 puncte și 44.000 de dolari australieni.

De asemenea, Emma Răducanu a părăsit competiția de la Australian Open după ce a fost învinsă în turul al doilea de Anastasiei Potapova, scor 7-6 (3), 6-2.

După ce în 2025 pierduse doar în fața jucătoarelor din top 10 și a campioanelor de Grand Slam, precum Elena Rîbakina, Arina Sabalenka și Iga Swiatek, înfrângerea în fața Anastasiei Potapova, locul 55 WTA, marchează cel mai slab rezultat al lui Răducanu într-o primă săptămână a unui turneu major de la Australian Open 2024, când revenea după o pauză de opt luni.

Cap de serie numărul 28, Emma Răducanu a arătat momente bune în debutul meciului, conducând cu 5-3 și având șansa de a închide primul set. Totuși, în momentele cheie, britanica și-a pierdut ritmul, serviciul rămânând inconsistent, iar forehand-ul imprevizibil, ceea ce i-a permis adversarei să revină și să câștige setul inaugural.

În schimb, favorita numărul unu, Arina Sabalenka, s-a impus fără emoții în turul doi, învingând-o pe Bai Zhuoxuan cu 6-3, 6-1. Campioană la Australian Open în 2023 și 2024, sportiva din Belarus o va întâlni în turul trei pe Anastasiei Potapova, cea care a eliminat-o pe Răducanu.