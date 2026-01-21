Emma Răducanu, eliminată în turul al doilea la Australian Open: A fost o adversară dificilă

Emma Răducanu a părăsit Australian Open în turul al doilea, după ce a fost învinsă de Anastasiei Potapova cu 7-6 (3), 6-2, într-un meci marcat de erori și prestații inegale ale sportivei britanice la Melbourne, potrivit paginii oficiale ale turneului.

După ce în 2025 pierduse doar în fața jucătoarelor de top 10 și campioanelor de Grand Slam, precum Elena Rîbakina, Arina Sabalenka și Iga Swiatek, înfrângerea în fața Anastasiei Potapova, locul 55 WTA, reprezintă cel mai slab rezultat al lui Răducanu dintr-o primă săptămână a unui turneu major de la Australian Open 2024, când revenea după o pauză de opt luni.

Cap de serie numărul 28, Răducanu a avut momente promițătoare în setul inaugural, conducând cu 5-3 și servind pentru câștigarea primului set. Cu toate acestea, în momentele decisive, britanica a cedat controlul jocului. Problemele au fost aceleași cu cele întâmpinate la începutul sezonului: serviciul a fost inconsistent, iar forehand-ul a fost imprevizibil, ceea ce a facilitat revenirea adversarei.

Pe de altă parte, favorita numărul unu a turneului, Arina Sabalenka, a obținut o victorie categorică în turul doi, învingând-o pe Bai Zhuoxuan cu 6-3, 6-1. Sportiva din Belarus, campioană la Melbourne Park în 2023 și 2024, se va confrunta în turul trei chiar cu Anastasiei Potapova.

„A fost o adversară dificilă, care a intrat puternic în joc în primul set, iar pentru un moment m-am întrebat ce să fac, ea domina”, a declarat Sabalenka după meci. „Sunt foarte mulțumită că am reușit să închid setul, mi-a dat mai multă încredere că jocul meu funcționează. Trebuie să rămâi concentrată, pas cu pas.”

Campioana în exercițiu a subliniat că, deși există întotdeauna aspecte de îmbunătățit, a fost mulțumită de modul în care a gestionat momentele tensionate: „Ești bine, continuă să lupți, continuă să încerci și mă bucur că am reușit să fac asta bine.”