Jaqueline Cristian, eliminată și in proba de dublu la Australian Open

Perechea Jaqueline Cristian/Anna Bodnar, reprezentând România și Ungaria, a fost eliminată marți în prima rundă a probei de dublu feminin de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Perechea Jaqueline Cristian/Anna Bodnar (România/Ungaria) a fost învinsă marți de cuplul Olivia Nicholls/Tereza Mihalikova (Marea Britanie/Cehia), cap de serie 12, scor 6-3, 6-2, în runda inaugurală a probei de dublu feminin de la Australian Open. Meciul a durat o oră și 12 minute.

Jaqueline Cristian a fost eliminată și în proba de simplu, cedând în primul tur în fața Karolinei Muchova. Astfel, jucătoarea română părăsește turneul fără a avansa în niciuna dintre competițiile la care a participat.

Jaqueline Cristian (locul 37 WTA) a pierdut în turul inaugural de la Australian Open în fața Karolinei Muchova, semifinalistă în 2021 și cap de serie 19, scor 6-3, 7-6 (6), după aproape două ore de joc. Primul set a fost echilibrat la început, cu game-uri pe propriul serviciu și două break-uri, iar Muchova s-a distanțat până la 6-3.

Setul secund a fost unul tensionat, Cristian conducând și egalând de mai multe ori, salvând patru mingi de break într-un game și ajungând la 6-5, dar nu a reușit să închidă actul. Muchova a câștigat tiebreak-ul și s-a impus, eliminând jucătoarea română din competiție.

Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România, urcând două locuri până pe 35 WTA, cu 1.427 de puncte, cea mai bună poziție din cariera sa. Sorana Cîrstea, care a anunțat că se va retrage la finalul anului, se menține pe locul 41, cu 1.249 de puncte.

Gabriela Ruse se păstrează pe locul 79 în ierarhia mondială, acumulând 872 de puncte. Clasamentele reflectă evoluția constantă a principalelor jucătoare românce în sezonul actual.