Jaqueline Cristian, eliminată în turul 1 la Australian Open. Un meci dificil

Jaqueline Cristian, proaspăt intrată în top 35 WTA, a fost eliminată în primul tur laAustralian Open 2026 de cehoaica Karolina Muchova, clasată pe locul 19 mondial, potrivit site-ului WTA. Partida s-a încheiat cu scorul de 6-3, 7-6 (6) în favoarea fostei semifinaliste a Australian Open din 2021.

Muchova și-a adjudecat victoria la a doua minge de meci, după ce românca reușise să salveze prima, demonstrând determinare și rezistență în fața unei adversare cu experiență în turneele de Grand Slam.

Această înfrângere vine după un parcurs solid al lui Jaqueline Cristian la WTA 500 Adelaide, unde a atins sferturile de finală și și-a consolidat cea mai bună clasare din carieră.

Ironia sorții a făcut ca, în ziua în care și-a sărbătorit urcarea până pe locul 35 WTA, românca să întâlnească în turul inaugural o adversară redutabilă, cu multiple semifinale și sferturi de finală în turnee de mare șlem, performanțe obținute pe toate suprafețele de joc.

Muchova și-a demonstrat polivalența și constanța, fiind o jucătoare capabilă să gestioneze momentele tensionate ale meciului, ceea ce a făcut diferența în setul doi, câștigat la tie-break.

Partida a fost marcată de schimburi strategice și de momente tensionate. Muchova a reușit patru break-uri pe serviciul româncei, în timp ce românca a obținut trei. Deși sportiva a avut ocazii și a încercat să întoarcă soarta meciului, experiența și capacitatea adversarei de a profita la momentul decisiv s-au dovedit decisive.

Setul secund, care a ajuns în tie-break, a arătat încă o dată abilitatea lui Muchova de a gestiona momentele critice și de a-și păstra calmul sub presiune.

În ciuda eșecului, Jaqueline Cristian își va trece în cont un premiu de €85,789 pentru prezența pe tabloul principal al turneului australian, un rezultat semnificativ care reflectă progresul constant în carieră. Românca se menține în prim-planul circuitului WTA.