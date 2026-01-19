Sport

Jaqueline Cristian, eliminată în turul 1 la Australian Open. Un meci dificil

Comentează știrea
Jaqueline Cristian, eliminată în turul 1 la Australian Open. Un meci dificilJaqueline Cristian. Sursa foto: Instagram/Jaqueline Cristian
Din cuprinsul articolului

Jaqueline Cristian, proaspăt intrată în top 35 WTA, a fost eliminată în primul tur laAustralian Open 2026 de cehoaica Karolina Muchova, clasată pe locul 19 mondial, potrivit site-ului WTA. Partida s-a încheiat cu scorul de 6-3, 7-6 (6) în favoarea fostei semifinaliste a  Australian Open din 2021.

Jaqueline Cristian, eliminată în turul 1 la Australian Open

Muchova și-a adjudecat victoria la a doua minge de meci, după ce românca reușise să salveze prima, demonstrând determinare și rezistență în fața unei adversare cu experiență în turneele de Grand Slam.

Această înfrângere vine după un parcurs solid al lui Jaqueline Cristian la WTA 500 Adelaide, unde a atins sferturile de finală și și-a consolidat cea mai bună clasare din carieră.

Karolina Muchova

Karolina Muchova. Sursa foto Wikipedia

Ironia sorții a făcut ca, în ziua în care și-a sărbătorit urcarea până pe locul 35 WTA, românca să întâlnească în turul inaugural o adversară redutabilă, cu multiple semifinale și sferturi de finală în turnee de mare șlem, performanțe obținute pe toate suprafețele de joc.

Săptămână de iarnă severă în România. Temperaturi de până la -20 de grade, drumuri acoperite de polei și vânt aspru
Săptămână de iarnă severă în România. Temperaturi de până la -20 de grade, drumuri acoperite de polei și vânt aspru
Avertisment de la Kiev. Rusia ar putea ataca infrastructura energetică a centralelor nucleare ucrainene
Avertisment de la Kiev. Rusia ar putea ataca infrastructura energetică a centralelor nucleare ucrainene
Australian Open

Australian Open. Sursa foto: Facebook/AUstralian Open

Muchova și-a demonstrat polivalența și constanța, fiind o jucătoare capabilă să gestioneze momentele tensionate ale meciului, ceea ce a făcut diferența în setul doi, câștigat la tie-break.

Un meci dificil

Partida a fost marcată de schimburi strategice și de momente tensionate. Muchova a reușit patru break-uri pe serviciul româncei, în timp ce românca a obținut trei. Deși sportiva a avut ocazii și a încercat să întoarcă soarta meciului, experiența și capacitatea adversarei de a profita la momentul decisiv s-au dovedit decisive.

Setul secund, care a ajuns în tie-break, a arătat încă o dată abilitatea lui Muchova de a gestiona momentele critice și de a-și păstra calmul sub presiune.

Ce se întâmplă cu Jaqueline Cristian

În ciuda eșecului, Jaqueline Cristian își va trece în cont un premiu de €85,789 pentru prezența pe tabloul principal al turneului australian, un rezultat semnificativ care reflectă progresul constant în carieră. Românca se menține în prim-planul circuitului WTA.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:33 - Săptămână de iarnă severă în România. Temperaturi de până la -20 de grade, drumuri acoperite de polei și vânt aspru
09:25 - Avertisment de la Kiev. Rusia ar putea ataca infrastructura energetică a centralelor nucleare ucrainene
09:18 - Accident rutier grav în Capitală. Un pieton a fost rănit pe trecerea de pietoni
09:10 - Jaqueline Cristian, eliminată în turul 1 la Australian Open. Un meci dificil
08:59 - Ouăle prăjite, mai mult decât un mic dejun banal. Cum le pregătesc marii bucătari
08:53 - Planul pentru Gaza, susținut de Bulgaria. Cere implementarea lui de urgență

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale