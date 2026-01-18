La 45 de ani, Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open. Lidera WTA, Sabalenka, n-a avut probleme

Venus Williams și-a încheiat aventura la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, în primul tur. Sportiva din SUA a sstabilit un record al competiției, după ce s-a înscris la vârsta de 45 de ani. Azi, fosta lideră a ierarhiei mondiale, ajunsă pe poziția a 578-a în WTA, a pierdut confruntarea disputată cu Olga Danilovici (Serbia, 68 în WTA).

Venus s-a impus în primul set, unul foarte disputat, decis în tie-break, scor 7-6(5). Apoi a pierdut setul al doilea cu 3-6. În decisiv, americanca a condus cu 4-0 la gameuri, dar Danilovici a revenit și s-a impus cu 6-4. În turul următor, jucătoarea din Serbia va evolua contra învingătoarei din meciul disputat de Coco Gauff (locul 4) şi kazaha Kamilla Rahimova (93 WTA).

Venus a răspuns pozitiv invitației pe care a primit-o în acest an din partea organizatorilor turenului australian de la Melbourne. Ea a debutat la prestigioasa competiție în anul 1998 și de atunci a evoluat de 22 de ori. La Australian Open a disputat finalele în 2003 și 2017. Williams s-a impus de cinci ori la turneul de la Wimbledon și de două ori în țara natală, la US Open.

Tot duminică, a debutat și lidera ierarhiei feminine, Aryna Sabalenka. Sportiva din Belarus s-a aflat față în față cu franțuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah și s-a impus lejer, în două seturi, cu scorul de 6-4, 6-1, după un meci ce a durat o oră și 16 minute.

„Nu cred că am jucat cel mai bine, dar mi-am găsit ritmul spre finalul primului set, ceea ce mă bucură. E greu să joci împotriva unei jucătoare tinere și, în plus, împotriva unei stângace”, a spus Sabalenka la final.