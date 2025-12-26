Politica

Nicușor Dan și Virginia Ruzici, întâlnire la Paris: Reuşitele ei au făcut cunoscut numele României în lume

Nicușor Dan și Virginia Ruzici, întâlnire la Paris: Reuşitele ei au făcut cunoscut numele României în lumeSursă foto: Facebook
Președintele Nicușor Dan a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Paris cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici, pe care a elogiat-o pentru modul în care, prin profesionalism, pasiune și consecvență, a promovat o imagine autentică și respectată a României.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu Virginia Ruzici la Paris

Președintele Nicușor Dan a declarat că în vizitele externe din ultimele săptămâni a avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu personalități care contribuie la promovarea României în lume. El a subliniat că aceste persoane, prin profesionalism, pasiune și consecvență, duc mai departe o imagine autentică și respectată a țării.

„Dublă câştigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reuşitele ei au făcut cunoscut numele României în lume şi au inspirat generaţii de sportivi”, a afirmat Nicuşor Dan pe Facebook.

Șeful statului a arătat că fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este „una dintre cele mai mari sportive ale României”. Nicușor Dan s-a bucurat să o întâlnească la Paris, alături de reprezentanți ai comunității românești din Franța.

Virginia Ruzici, dublă campioană la Roland Garros

Virginia Ruzici s-a născut pe 31 ianuarie 1955, la Câmpia Turzii, județul Cluj, și a început să practice tenisul de câmp la opt ani. A continuat pregătirea la clubul Dinamo, sub îndrumarea antrenorului Aurel Segărceanu, și a devenit jucătoare profesionistă în 1975, absolvind în același timp IEFS București.

Virginia Ruzici,

Virginia Ruzici. Sursa foto: Facebook- Simona Halep

Apogeul carierei sale a venit în 1978, când a câștigat finala de simplu de la Roland Garros, învingând-o pe Mima Jausovec, și finala de dublu alături de aceeași sportivă. În același an, a fost campioană mondială universitară la dublu, continuând să-și consolideze statutul de sportivă de top.

Dubla campioană a fost managerul Simonei Halep

De-a lungul carierei, Virginia Ruzici a câștigat peste zece trofee, cea mai bună clasare WTA fiind locul 8 mondial în 1979. În 1987, la 32 de ani, s-a retras din activitatea de jucătoare și s-a stabilit în Franța.

Ulterior, timp de 14 ani, Ruzici a fost managerul fostului lider mondial Simona Halep, colaborare care s-a încheiat în mai 2022.

