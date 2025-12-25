Rusia, propunere către Franța în cazul lui Laurent Vinatier. Cercetătorul este acuzat de spionaj

Rusia a transmis Franței o „propunere” în dosarul cercetătorului francez Laurent Vinatier, aflat în detenție din iunie 2024 și posibil de a fi judecat pentru „spionaj”, a anunțat Kremlinul joi, de Crăciun, potrivit AFP.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse,Dmitri Peskov, a declarat că au existat contacte apropiate între Moscova și Paris și că o „propunere” a fost transmisă părții franceze în legătură cu cercetătorul Laurent Vinatier. El a precizat că, în acest moment, Franța este cea care trebuie să răspundă, fără a oferi alte detalii.

Întrebat ulterior pe acest subiect, în conferința sa de presă anuală, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că nu are cunoștință despre dosar și că a auzit despre acesta pentru prima dată. Liderul de la Kremlin a spus că se va informa în legătură cu situația.

Laurent Vinatier a fost condamnat în octombrie 2024 de un tribunal rus la trei ani de închisoare pentru că nu s-a înregistrat ca „agent străin”, în timp ce colecta informații militare care ar putea fi folosite împotriva securității Rusiei. El a recunoscut faptele, dar a susținut că nu a cunoscut obligația legală.

În august, cercetătorul francez a apărut în fața unui tribunal în legătură cu acuzații de „spionaj”, care, dacă vor fi confirmate, i-ar putea majora pedeapsa. Ancheta a fost prelungită, iar un nou proces ar putea avea loc în februarie 2026, potrivit avocatului său francez.

Laurent Vinatier declara în august că nu se așteaptă la „nimic bun, nimic pozitiv” după ce a fost informat despre noile acuzații formulate împotriva sa. Cercetătorul, în vârstă de 49 de ani și specialist în spațiul postsovietic, era angajat al Centrului de Dialog Umanitar, un ONG elvețian implicat în medierea conflictelor în afara canalelor diplomatice oficiale, inclusiv pe tema Ucrainei.

Autoritățile de la Paris au cerut Moscovei eliberarea cetățeanului francez și au acuzat Rusia că încearcă să ia ostatici occidentali. Declarațiile au fost făcute în contextul deteriorării severe a relațiilor dintre Franța și Rusia.