Avioane poloneze au interceptat un avion rus. Incident neașteptat la granița cu Belarus

Avioane poloneze de vânătoare au interceptat un avion rus de recunoaștere care zbura în apropierea spațiului aerian polonez, anunță joi armata Poloniei, în ziua de Crăciun.

Evenimentul survine într-un context de monitorizare strictă a frontierelor aeriene în regiunea Mării Baltice, în condițiile tensiunilor regionale și a alertelor privind intruziuni aeriene.

Potrivit comunicatului armatei poloneze, evenimentul a avut loc „în această dimineață, deasupra apelor internaționale ale Mării Baltice”.

În acel moment, avioanele poloneze de vânătoare au interceptat, identificat vizual și escortat în afara zonei lor de responsabilitate un avion rus de recunoaștere „care zbura în apropierea frontierei spațiului aerian” polonez.

Armata a subliniat că operațiunea a fost efectuată ca parte a măsurilor standard de securitate și supraveghere a spațiului aerian național și internațional.

Acțiunea s-a desfășurat fără incidente și a avut ca scop prevenirea oricăror încălcări ale suveranității aeriene.

Pe lângă incidentul de deasupra Mării Baltice, armata poloneză a anunțat că, în noaptea de miercuri spre joi, obiecte au fost observate intrând în spațiul aerian polonez din Belarus.

În urma unei analize detaliate, autoritățile au concluzionat că, cel mai probabil, era vorba despre „baloane de contrabandă, care se deplasau în funcție de direcția și forța vântului”, potrivit declarației oficiale.

Măsurile au fost luate pentru a preveni orice amenințare la adresa securității naționale și pentru a monitoriza corespunzător frontierele aeriene.

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Akcja nad Bałtykiem https://t.co/T0ocJcbUuL — Tygodnik Solidarność - tysol.pl (@Tysolpl) December 25, 2025

Această situație subliniază importanța supravegherii continue a spațiului aerian, mai ales în zonele de frontieră cu statele vecine.

Ca urmare a incidentelor, o parte a spațiului aerian de deasupra regiunii Podlasia, situată în nord-estul Poloniei, la frontiera cu Belarus, a fost închisă temporar pentru traficul aerian civil, potrivit armatei poloneze.

Această măsură a fost aplicată „ca măsură de securitate” și a vizat protejarea aeronavelor civile și prevenirea eventualelor interferențe cu operațiunile militare de supraveghere.

Autoritățile locale și companiile aeriene au fost informate despre restricțiile temporare, care au avut un impact minim asupra traficului aerian regional, fiind planificate devreme pentru a evita perturbările majore.

Aceste evenimente vin într-un context de creștere a atenției asupra spațiului aerian din regiunea Mării Baltice și din proximitatea Belarusului, iar Polonia continuă să monitorizeze situația împreună cu partenerii NATO.