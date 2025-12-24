International

Ambasadorul Poloniei din Paris, suspendat din funcție după scandalul diplomelor false

Ambasadorul Poloniei din Paris, suspendat din funcție după scandalul diplomelor false
Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcţie, în aşteptarea anchetei privind trafic de influenţă legat de emiterea unor diplome false, a anunţat miercuri Ministerul polonez de Externe, potrivit AFP.

Ambasadorul Poloniei la Paris, arestat și suspendat din funcție

Jan Emeryk Rosciszewski, aflat la post la Paris din 2022, a fost arestat marţi la sosirea pe aeroportul Frederic Chopin din Varşovia şi audiat de reprezentanţi ai Biroului Central Anticorupţie (CBA), potrivit publicaţiei online Goniec.pl. Acesta a fost suspendat din funcție, in timp ce așteaptă rezultatul anchetei privind traficul de influență în scandalul diplomelor false.

În urma situaţiei, ambasadorul a fost pus la dispoziţia ministrului, iar Radoslaw Sikorski a decis să îl suspende din funcţii până când toate dubiile vor fi clarificate, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei poloneze pentru agenţia PAP.

Misiunea diplomatică poloneză din Franța va fi condusă temporar de adjunct

Misiunea diplomatică a Poloniei în Franţa va fi condusă temporar de şeful de misiune adjunct, ambasadorul Wieslaw Tarka, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe.

Paris

Paris. Sursa foto: Wikipedia

Pe lângă Jan Emeryk Rosciszewski, în scandalul legat de diplome false sunt implicaţi şi înalţi funcţionari, precum şi foşti deputaţi din Partidul Lege şi Justiţie (PiS, conservator), potrivit surselor oficiale.

Diplome MBA false, investigate în scandalul numirilor în posturi publice și private

Suspecţii sunt bănuiţi că au participat la emiterea sau au beneficiat de diplome MBA (Master of Business Administration) eliberate de o universitate privată înfiinţată de unul dintre aceştia. Diploma era prezentată ca o calificare academică legitimă, dar anchetatorii susţin că scopul real era să faciliteze accesul la funcţii importante.

Potrivit surselor oficiale, aceste diplome false erau utilizate pentru a permite desemnarea titularilor în posturi cheie din companii şi instituţii publice, ridicând suspiciuni de trafic de influenţă şi implicarea unor înalţi funcţionari şi foşti deputaţi din Partidul Lege şi Justiţie (PiS).

