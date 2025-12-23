Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihai Mîțu, avizat de Parlament

Republica Moldova va avea patru ambasadori noi, după ce Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului a avizat, pe 23 decembrie, candidaturile pentru misiunile diplomatice din România, Ucraina, Franța și China.

Printre acestea se numără și desemnarea lui Mihai Mîțu, actual secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova în România – una dintre cele mai importante misiuni diplomatice ale țării.

Potrivit deciziei comisiei parlamentare, Mihai Mîțu urmează să-l înlocuiască pe Victor Chirilă, care, la rândul său, a fost propus pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina. Alte candidaturi avizate vizează numirea fostului deputat Petru Frunze în calitate de ambasador în Republica Populară Chineză și a Lorinei Bălteanu ca ambasador în Franța.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că procesul de selecție a noii garnituri de ambasadori a fost realizat în baza unor criterii riguroase de profesionalism, competență și experiență relevantă.

„Propunerile reflectă angajamentul nostru pentru o reprezentare eficientă și credibilă a Republicii Moldova în relațiile externe. Candidații propuși dispun de expertiza necesară pentru a promova interesele țării noastre în contexte bilaterale și multilaterale complexe”, a afirmat Mihai Popșoi.

Mihai Mîțu este diplomat de carieră, cu peste 20 de ani de experiență în serviciul diplomatic. De-a lungul timpului, a activat atât în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe, cât și în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din Suedia, Statele Unite ale Americii și România.

Începând cu anul 2022, Mihai Mîțu deține funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, poziție din care a coordonat procese administrative și strategice esențiale, inclusiv organizarea Summitului Comunității Politice Europene, găzduit de Republica Moldova în 2023 – un eveniment de referință pentru parcursul european al țării.

Actualul ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, diplomat cu peste două decenii de experiență, a fost propus pentru funcția de ambasador în Ucraina. De-a lungul carierei, acesta a fost consilier principal de stat pentru politică externă în Guvern, consilier pentru afaceri politice la Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite și a participat în proiecte internaționale implementate de Uniunea Europeană, Banca Mondială și UNHCR.

Pentru misiunea diplomatică din China a fost avizat Petru Frunze, jurist și fost deputat, cu peste 15 ani de experiență în administrația publică locală și centrală, iar pentru Franța – Lorina Bălteanu, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul cultural, cooperarea internațională și diplomația culturală.

Conform Legii privind serviciul diplomatic, propunerile pentru numirea ambasadorilor sunt înaintate Guvernului de către Ministrul Afacerilor Externe, după consultarea Comisiei pentru politică externă a Parlamentului. Ulterior, ambasadorii sunt numiți în funcție de către președintele Republicii Moldova.

Cei patru ambasadori agreați își vor putea începe activitatea după finalizarea tuturor procedurilor legale, inclusiv numirea prin hotărâre de Guvern și semnarea decretelor prezidențiale.