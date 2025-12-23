OpenAI lansează funcția care sintetizează activitatea utilizatorilor în 2025

OpenAI a lansat o nouă funcție care le permite utilizatorilor ChatGPT să vizualizeze o recapitulare a activității lor din anul care se apropie de final.

Inspirată de platformele de muzică, funcția „Your Year with ChatGPT” sintetizează interacțiunile utilizatorilor într-un format personalizat, cu elemente care pot fi partajate pe rețelele sociale.

Funcția este disponibilă pentru abonații Plus și Pro, dar și pentru conturile gratuite, oferindu-le utilizatorilor o privire de ansamblu asupra modului în care au folosit chatbot-ul în decursul anului.

Pentru a genera recapitularea, ChatGPT are nevoie să acceseze istoricul de activitate al utilizatorilor.

Din acest motiv, funcția este disponibilă doar celor care au activat opțiunile „reference saved memories” și „reference chat history”.

Acest mecanism permite chatbot-ului să extragă date relevante despre interacțiunile anterioare și să le transforme într-un rezumat coerent, evidențiind tendințele și subiectele care au fost cel mai frecvent abordate.

OpenAI a declarat că „Your Year with ChatGPT” se inspiră direct din experiența oferită de Spotify și alte platforme similare.

Recapitularea anuală oferă informații despre activitatea utilizatorilor într-un mod vizual atractiv, incluzând categorii personalizate, etichete și chiar premii pentru diferite tipuri de interacțiuni.

De exemplu, unui utilizator care a folosit ChatGPT pentru a găsi soluții sau idei inovatoare, i se poate acorda titlul de „Creative Debugger”.

În plus, subiectele cele mai frecvente sunt prezentate sub formă de poezie scurtă, compusă de chatbot, ceea ce adaugă o notă originală și creativă recapitulării.

Momentan, „Your Year with ChatGPT” este disponibil doar în câteva țări: Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Marea Britanie.

OpenAI nu a oferit încă detalii despre extinderea funcției în alte regiuni.

Această inițiativă face parte dintr-un trend mai larg al platformelor digitale care oferă utilizatorilor un rezumat personalizat al activității lor pe parcursul unui an, facilitând astfel interacțiunea și implicarea prin elemente ludice și vizuale.