Social

OpenAI lansează funcția care sintetizează activitatea utilizatorilor în 2025

Comentează știrea
OpenAI lansează funcția care sintetizează activitatea utilizatorilor în 2025GPT / Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

OpenAI a lansat o nouă funcție care le permite utilizatorilor ChatGPT să vizualizeze o recapitulare a activității lor din anul care se apropie de final.

Inspirată de platformele de muzică, funcția „Your Year with ChatGPT” sintetizează interacțiunile utilizatorilor într-un format personalizat, cu elemente care pot fi partajate pe rețelele sociale.

Funcția este disponibilă pentru abonații Plus și Pro, dar și pentru conturile gratuite, oferindu-le utilizatorilor o privire de ansamblu asupra modului în care au folosit chatbot-ul în decursul anului.

Acces condiționat de istoricul utilizatorilor

Pentru a genera recapitularea, ChatGPT are nevoie să acceseze istoricul de activitate al utilizatorilor.

Permise de conducere de model nou în Republica Moldova. Documente cu cod QR, recunoscute după standardele UE
Permise de conducere de model nou în Republica Moldova. Documente cu cod QR, recunoscute după standardele UE
Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Cum ne vom primii banii
Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Cum ne vom primii banii

Din acest motiv, funcția este disponibilă doar celor care au activat opțiunile „reference saved memories” și „reference chat history”.

Acest mecanism permite chatbot-ului să extragă date relevante despre interacțiunile anterioare și să le transforme într-un rezumat coerent, evidențiind tendințele și subiectele care au fost cel mai frecvent abordate.

Format inspirat de platformele de muzică

OpenAI a declarat că „Your Year with ChatGPT” se inspiră direct din experiența oferită de Spotify și alte platforme similare.

Recapitularea anuală oferă informații despre activitatea utilizatorilor într-un mod vizual atractiv, incluzând categorii personalizate, etichete și chiar premii pentru diferite tipuri de interacțiuni.

De exemplu, unui utilizator care a folosit ChatGPT pentru a găsi soluții sau idei inovatoare, i se poate acorda titlul de „Creative Debugger”.

OpenAI

OpenAI / sursa foto: dreamstime.com

În plus, subiectele cele mai frecvente sunt prezentate sub formă de poezie scurtă, compusă de chatbot, ceea ce adaugă o notă originală și creativă recapitulării.

Disponibilitate limitată la nivel internațional

Momentan, „Your Year with ChatGPT” este disponibil doar în câteva țări: Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Marea Britanie.

OpenAI nu a oferit încă detalii despre extinderea funcției în alte regiuni.

Această inițiativă face parte dintr-un trend mai larg al platformelor digitale care oferă utilizatorilor un rezumat personalizat al activității lor pe parcursul unui an, facilitând astfel interacțiunea și implicarea prin elemente ludice și vizuale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:35 - Bugetul Camerei Deputaților 2026. Cât vor cheltui parlamentarii români
14:23 - Permise de conducere de model nou în Republica Moldova. Documente cu cod QR, recunoscute după standardele UE
14:15 - Ministerul Economiei schimbă mecanismul de selecție pentru târgurile de turism
14:02 - Legea pensiilor private, adoptată de Camera Deputaților. Cum ne vom primii banii
13:52 - Celebrul șahist și opozant Garry Kasparov, arestat în lipsă de regimul Putin
13:47 - Delegația română din S&D, în prima linie pentru fermierii români: Acordul Mercosur, amânat după protestele de la...

HAI România!

1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene

Proiecte speciale