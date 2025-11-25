Chat GPT va avea un asistent pentru cumpărături. Asistentul îi va ajuta pe utilizatori să cumpere cadouri de sărbători

OpenAI va integra în ChatGPT un nou asistent pentru cumpărăturile de sărbători, care îi va ajuta pe utilizatori să găsească cadouri și aduce producătorilor un procent din vânzări, transformând astfel conversațiile virtuale în oportunități comerciale.

Conform companiei, utilizatorii nu mai trebuie să navigheze prin zeci de magazine pentru a găsi produse. Aceștia pot descrie ceea ce caută direct în fereastra de comunicare cu ChatGPT, iar asistentul virtual va realiza căutarea în locul lor.

AI-ul poate solicita clarificări atunci când are nevoie de mai multe detalii. De asemenea, acesta efectuează o cercetare în magazinele online și analizează recenziile lăsate de clienți pe site-urile de specialitate, pentru a oferi recomandări relevante.

Bazat pe o variantă a modelului GPT-5 mini antrenat social pentru cumpărături, asistentul se activează automat atunci când utilizatorul adresează ChatGPT comenzi legate de shopping.

Pe lângă funcționarea automată, noul asistent poate fi accesat și manual, prin utilizarea butonului + din aplicația ChatGPT. Cercetarea pentru cumpărături este realizată astfel încât să fie transparentă și utilă. Conversațiile utilizatorilor nu vor fi partajate cu retailerii, iar rezultatele vor fi realizate de pe site-urile de retail publice, citând sursele și evitând sursele de calitate scăzută sau spam.

Asistentul de cumpărături va fi accesibil tuturor utilizatorilor în aplicațiile pentru iPhone și iPad, precum și în versiunea web. Facilitatea este lansată înaintea sărbătorilor de iarnă, după ce OpenAI a încheiat parteneriate cu diverse companii pentru vânzarea produselor prin ChatGPT, din care reține un procent.

Utilizatorii pot pune întrebări legate de shopping, iar ChatGPT va sugera automat opțiuni și va deschide o interfață vizuală pentru a ghida căutările. Asistentul analizează prețuri, disponibilitate, recenzii, specificații și imagini, iar recomandările se pot ajusta în funcție de feedbackul utilizatorului.