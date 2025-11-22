OpenAI: Chat GPT-5 poate accelera descoperirile științifice, dar nu e aproape de inteligența artificială generală

OpenAI a transmis, joi, că noul model Chat GPT-5 poate accelera descoperirile științifice, însă nu marchează un avans decisiv spre inteligența artificială generală (AGI), potrivit raportului publicat de companie.

OpenAI a anunțat că, deși Chat GPT-5 poate sprijini cercetătorii în experimente, documentare sau demonstrații matematice, modelul nu are capacitatea de a coordona singur un proiect științific.

Raportul reprezintă primul demers al echipei OpenAI for Science, alcătuită din cercetători ai companiei și specialiști din universități precum Vanderbilt, Berkeley, Columbia, Cambridge și Oxford, iar programul urmărește să scurteze timpul necesar testării ipotezelor și analizării unor volume mari de date.

În studiile de caz prezentate, Chat GPT-5 a reușit în câteva minute să identifice cauza unui fenomen imunologic analizat de cercetători timp de luni, a efectuat căutări academice complexe conectând teorii matematice din domenii diferite și din lucrări redactate în alte limbi și a formulat argumente alternative, uneori mai concise, pentru diverse probleme din teoria grafurilor.

În același timp, modelul poate halucina citări, mecanisme sau demonstrații, poate omite detalii de specialitate și poate continua un raționament greșit dacă nu primește corecții.

OpenAI subliniază că Chat GPT-5 este departe de nivelul unui „intern de cercetare complet capabil”, iar toate rezultatele generate trebuie verificate de specialiști. Compania consideră aceste modele drept instrumente care extind aria de explorare și accelerează anumite etape ale procesului științific, fără să înlocuiască metodele generale.

Compania arată că, deși progresele din ultimii ani sunt importante, acestea nu reprezintă un semn al apropierii de inteligența artificială generală.

„Nu considerăm că aceste rezultate arată că suntem aproape de inteligența artificială generală”, a anunțat OpenAI.