Sedarea la stomatolog. De ce mulți specialiști tratează cazurile grave în spitale

Tragedia petrecută recent într-o clinică stomatologică din Capitală a stârnit valuri de critici legate de modul în care se desfășoară activitatea în clinicile private.

De altfel, Ministerul Sănătății controlează în această perioadă toate clinicile și cabinetele din țară, iar 20% din cele verificate până acum au fost închise.

Cu 10 zile înaintea tragediei, medicul stomatolog Alin Udeanu a publicat pe TikTok un videoclip în care le explica pacienților de ce alege să direcționeze cazurile grave către spital.

Deși are o clinică dotată cu aparatură de ultimă generație, el susține că își dorește să evite apariția complicațiilor și să îi protejeze pe pacienți. În exclusivitate pentru EVZ, medicul stomatolog Alin Udeanu a vorbit despre cazurile pe care le tratează în spital, făcând referire la cazul micuței Sara. De asemenea, dr. Alin Udeanu a explicat că există pacienți care ascund anumite probleme de sănătate de teama că vor fi refuzați de clinici.

Stomatologul Alin Udeanu afirmă că intervențiile complexe de implantologie trebuie realizate în spital, nu în cabinet, pentru siguranța pacienților. Potrivit medicului, numărul sedărilor în spital este redus tocmai pentru a fi prevenită apariția complicațiilor.

„Acel video a fost publicat cu 10 zile înainte de tragedie. L-am postat pentru că mulți pacienți mă întrebau de ce aleg să îi iau la spital pentru intervențiile complexe pe care le facem în implantologie. Să știți că în spital numărul sedărilor este foarte mic tocmai pentru a fi evitate complicațiile care pot apărea”, a arătat el.

De asemenea, acesta a explicat de ce poate fi periculoasă sedarea.

„De ce este periculoasă în cabinet? Pentru că anestezia, sedarea fie conștientă, fie profundă, este realizată de către un anestezist. Nu are competență medicul stomatolog sau chirurgul să facă sedare și atunci, de cele mai multe ori, se întâmplă în felul următor: un anestezist vine în cabinetul stomatologic printr-un contract de colaborare și impune clinicii un minim necesar pentru astfel de intervenții”, a continuat medicul.

Medic stomatolog Alin Udeanu avertizează asupra riscurilor sedării în cabinetul stomatologic. Potrivit medicului, chiar dacă majoritatea procedurilor se desfășoară fără probleme, complicațiile neprevăzute pot apărea oricând, iar personalul din cabinet nu este pregătit să intervină în astfel de situații.

„Totul este bine când nu se întâmplă ceva, dar pentru că medicina, așa cum spun tot timpul, nu este știință exactă, întotdeauna pot apărea complicații neprevăzute. În astfel de cazuri, medicul anestezist trebuie să ia o decizie intraoperator și are nevoie de ajutor, iar personalul din cabinetul stomatologic nu este pregătit pentru astfel de intervenții.

Mai mult, aparatura nu cred că lipsește în clinicile care aplică procedura de sedare, dar aparatura trebuie să fie una de spital, inclusiv sală de reanimare. Trebuie să existe aparatura necesară pentru a scoate pacientul dintr-o posibilă complicație și aici vorbim de sursă de oxigen funcțională, aspirație, măști faciale, laringoscop, tub traheal de diferite mărimi pentru că ai diferiți pacienți, dispozitive de ventilație. Trebuie să ai foarte multă aparatură pentru că nu poți cunoaște complicația pacientului. E exact ca în fotbal: jocul greșeala așteaptă. Și atunci poți să faci 20.000 de sedări într-un cabinet și să nu se întâmple nimic, iar când faci încă una să se întâmple o nenorocire, cum a fost aceasta. Din păcate este ceva ce a zguduit lumea medicală, cât și pacienții”, ne-a spus medicul.

Medicul a explicat că pacienții cu anumite afecțiuni sau tratamente, cum ar fi anticoagulantele sau bifosfonații, precum și cei foarte anxioși, sunt trimiși direct la spital, unde protocoalele de siguranță sunt respectate și aparatura este potrivită pentru astfel de intervenții.

„Eu aleg să fac sedarea în spital tocmai pentru a nu expune pacientul la astfel de situații. Pentru a asigura viața pacientului, și pe a mea, aleg spitalul și anestezia generală în detrimentul sedării profunde, pentru că noi lucrăm cu foarte mult ser și căile respiratorii nu sunt asigurate în momentul în care facem sedarea. În cazul anesteziei generale, totul este asigurat și nu există astfel de complicații. Putem redirecționa către spital inclusiv pacienți foarte anxioși, unde tratamentele pot fi făcute sub anestezie”, a mai spus medicul.

De asemenea, dr. Udeanu a explicat de ce nu a ales să își autorizeze clinica pentru astfel de intervenții și să opteze pentru a le trata în spital.

„Eu merg la spital, alți colegi de-ai mei și-au autorizat clinicile lor. M-am gândit să îmi autorizez clinica tocmai din această cauză. Nu vreau să fiu viteazul după război, cu siguranță colegii mei știau ce fac, aveau medici foarte buni. Eu chiar o cunosc pe doamna doctor care deține clinica unde s-a întâmplat această tragedie. Este un medic excepțional. Doamna este ortodont. Refuz să cred că cineva ar fi vrut să se întâmple o astfel de tragedie. Au vrut doar să îi facă bine micuței. E un subiect delicat.

Pacienții pe care îi direcționăm spre spital sunt cei care au anumită medicație. Există niște protocoale pe care le avem de respectat: ce se face în cabinet în siguranță și ce se face în spital. Pacienții care au anticoagulante, care iau bifosfonați, de exemplu, pacienții care sunt anxioși”, a continuat el.

Potrivit medicului stomatolog Alin Udeanu, unii pacienți nu își dezvăluie problemele de sănătate de teamă că li se va refuza tratamentul. Aceștia pot ascunde, de exemplu, că au avut un AVC sau că urmează anumite tratamente medicamentoase, chiar dacă acest lucru le poate pune viața în pericol.

Dr. Udeanu a mărturisit că s-a confruntat personal cu o complicație cauzată de o problemă medicală ascunsă, pe care a reușit să o rezolve, dar situația a fost riscantă.

„Uneori pacienții ne ascund problemele de sănătate de teamă că îi vom refuza să le facem anumite tratamente. Vorbim de pacienți care au avut AVC și nu vin să ne spună de medicația pe care o au tocmai din teamă că nu vor ajunge pe scaunul stomatologului. Mi s-a întâmplat și mie. Am avut o complicație pe care, mulțumesc bunului Dumnezeu, am rezolvat-o, dar asta pentru că mi s-a ascuns o problemă gravă de sănătate”, a adăugat el.

Medicul atrage atenția că atunci când pacienții omit astfel de informații, pot apărea complicații serioase, cum ar fi necrozarea maxilarului.

Pentru cazurile complicate există protocoale speciale, iar pacienții pot fi tratați în condiții sigure în spitale. Dr. Udeanu a dat exemplul inițiativei profesorului Alexandru Bucur de la spitalul Carol Davila, unde, în fiecare vineri, sunt tratați pacienți cu probleme medicale complexe, inclusiv copii cu dizabilități, sub supraveghere specializată.

nu„Dacă sunt refuzați și ajung la cabinet cu o durere insuportabilă și sunt întrebați dacă au probleme de sănătate, spun „nu”. Și atunci pot exista complicații destul de mari, cum ar fi necrozarea maxilarului. Sunt probleme pe care le ascund din această teamă, cu toate că există protocoale pentru astfel de pacienți. De exemplu, profesorul Alexandru Bucur a lansat o inițiativă la spitalul Carol Davila, unde, în fiecare vineri, sunt tratați pacienți cu astfel de probleme, inclusiv copii cu dizabilități”, a încheiat medicul.