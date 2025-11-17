Activitatea clinicii în care a murit fetița de doi ani a fost suspendată. Inspecția Sanitară acuză instituția de nereguli

Ministerul Sănătății a anunțat finalizarea raportului Inspecției Sanitare de Stat (ISS) în cazul clinicii de stomatologie implicate în tragedia din 13 noiembrie 2025. Controlul ar fi relevat mai multe nereguli administrative, printre care funcționarea unor cabinete la parterul clădirii fără autorizație sanitară de funcționare.

Ca urmare a constatărilor, activitatea clinicii a fost suspendată, iar unitatea a fost sancționată cu 100.000 de lei. Raportul a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru continuarea cercetărilor legale.

Ministerul Sănătății a subliniat că își menține angajamentul pentru transparență și respectarea legii, precizând că, în prezent, nu poate furniza informații suplimentare din cauza anchetei penale în desfășurare.

Arina Vinereanu, președinta Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică, a oferit, luni, declarații referitoare la prevenția și tratamentul în cazul copiilor mici. Aceasta a subliniat importanța primei vizite la stomatolog, care, ideal, ar trebui să aibă loc în primul an de viață:

„Ideal ar fi să ducem copilul la stomatolog în primul an de viață. În felul acesta, părinții vor afla informații corecte din punct de vedere științific despre îngrijirea orală și vor putea preveni problemele înainte să apară”, a declarat Vinereanu.

Potrivit specialistului, cei mai frecvenți pacienți prezintă caria precoce a copilăriei, care afectează inițial incisivii și poate provoca complicații majore, inclusiv abcese. „Părinții de multe ori așteaptă ca problema să fie vizibilă, dar atunci intervenția devine mai complexă și dureroasă pentru copil”, a explicat Vinereanu.

În ceea ce privește utilizarea anesteziei generale la copiii mici, Vinereanu a subliniat că aceasta trebuie aplicată doar în condiții speciale și, ideal, într-un cadru spitalicesc. „Este nevoie de liniște operatorie dacă patologia este foarte complexă, iar intervenția nu poate fi realizată în condiții normale de cabinet. Fiecare caz trebuie analizat individual”, a explicat președinta Asociației.

Aceasta a precizat că în România, sistemul public nu oferă suficiente unități pentru anestezie generală în condiții de spitalizare de zi sau continuă, iar sistemul privat nu poate acoperi complet necesarul.

„Nevoia există, dar posibilitățile sunt limitate. Situația afectează nu doar copiii mici, ci și pacienții cu nevoi speciale sau boli generale care necesită tratamente complexe”.

Vinereanu le recomandă părinților să nu aștepte ca copilul să se plângă de durere: „Nu trebuie să așteptăm ca copilul să semnaleze problemele. Vizitele preventive la stomatologul pediatru sunt esențiale pentru sănătatea dentară corectă încă din primul an de viață”.

De asemenea, președinta asociației a explicat că anestezia generală nu se aplică la o vârstă standard, ci în funcție de complexitatea cazului: „Se recomandă amânarea acesteia cât mai mult posibil, dar când situația clinică o impune, intervenția trebuie făcută în condiții speciale, cu implicarea medicului anestezist”.

Vinereanu a mai atras atenția că nu toate cabinetele private dispun de medic anestezist permanent. „Doar administrarea anesteziei generale sau sedarea profundă presupune prezența unui specialist. Cabinetul standard nu necesită asta”, a mai spus ea.