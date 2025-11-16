Rogobete anunță că a lăsat 20% dintre clinicile private fără autorizație de funcționare

În urma tragediei de la maternitatea din Constanța, Corpul de Control al Ministerului Sănătății a început un șir de controale în toate clinicile private din țară. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, afirmă că au fost vizate unitățile care au minim o sală de chirurgie. După câteva săptămâni de verificări, oficialul a anunțat că 20% dintre unitățile controlate nu mai au autorizație de funcționare.

Ministrul a explicat că acest control a fost demarat pentru prima dată după Revoluție și vizează toate clinicile care dispun de cel puțin o sală de operație. El estimează că în următoarele două sau trei săptămâni va fi emis acordul final.

„Acest control la nivel național a fost demarat pentru prima dată după Revoluție, când verificăm toate clinicile care au cel puțin o sală de operație. Estimez că în 2-3 săptămâni vom avea acordul final. Pentru peste 20% s-a ridicat autorizația de funcționare, iar alte 30% aveau nereguli”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, ideea unui control amplu la nivel național a apărut după tragedia petrecută la maternitatea privată din Constanța.

„Controalele au început după tragedia de la Maternitatea Constanța”, a adăugat el.

Întrebat despre criza personalului medical din sectorul medical, Alexandru Rogobete a explicat că mulți medici tineri aleg să se întoarcă după dotarea spitalelor.

„Odată cu dotarea secțiilor cu angiografe, mulți medici se întorc acasă pentru că au cu ce să lucreze. Eu îi încurajez pe colegii din sistem să îi lase să se dezvolte. Dotăm, însă aceste ziduri renovate fără medici și asistente sunt doar niște ziduri goale. Le transmit rezidenților să nu uite că medicina face bine. Cred că ne-am întâlnit ani de zile într-un cerc vicios. Achiziționam echipamente și nu aveam medici”, a arătat el.

La finalul săptămânii trecute, o altă tragedie a adus în prim-plan condițiile în care clinicile private din România își desfășoară activitatea. După moartea copilei de doi ani pe scaunul stomatologului, ministrul Sănătății le-a transmis celor care dețin astfel de unități un mesaj.

„O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate: oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”, a arătat el.

De asemenea, Alexandru Rogobete i-a asigurat că acesta a fost ultimul îndemn lansat în acest sens.

„Este un ultim apel pe care îl fac, cu responsabilitate, către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închidă pe toate”, a mai spus ministrul.