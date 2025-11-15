Moartea fetiței de doi ani la clinica stomatologică. Rogobete spune că „nu se încearcă nicio mușamalizare”

Ministrul Alexandru Rogobete afirmă că nu există nicio încercare de mușamalizare în cazul fetiței de doi ani decedate după o sedare profundă la o clinică stomatologică din București.

Controlul Ministerului Sănătății indică lipsa echipamentelor minime necesare pentru anestezie generală, iar parchetul a sigilat toate suporturile video.

Moartea fetiței de doi ani la o clinică stomatologică din București a deschis un val de întrebări, suspiciuni și revolte. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis public că instituția pe care o conduce nu ascunde nimic și că toate datele au fost deja colectate.

Din datele preliminare ale controlului, spațiul în care s-a realizat sedarea profundă nu era dotat cu echipamentele minimale pentru anestezie generală.

Întrebat dacă Inspecția Sanitară a avut acces la camerele de supraveghere, Rogobete a subliniat că suporturile video se află în custodia procurorilor.

Ministrul Sănătății a explicat:

„Din câte ştiu eu, toate serverele şi spațiile de stocare au fost sigilate de către procurori. Inspecţia Sanitară de stat din Ministerul Sănătăţii verifică din punct de vedere administrativ dacă acel spațiu, dacă acea locație, respecta normativul în vigoare şi dacă erau aplicate toate protocoalele corespunzător. Eu verific doar administrativ. Sigur că am elemente din raport. Forma finală a lui va fi gata luni şi atunci vom decide şi care sunt sancţiunile administrative, dacă doriţi, pe care Ministerul Sănătăţii le poate aplica în acest sens.”

Ministrul a insistat că nu există nicio tentativă de a ascunde realitatea. „Nu se încearcă nicio mușamalizare şi vă asigur că toate datele au fost colectate de către colegii mei. Acesta este motivul pentru care am şi spus cu fermitate public că acea clădire, acel sediu nu are autorizație de funcționare și nu sunt respectate sau nu au fost respectate condițiile minimale pentru aplicarea de anestezie generală.”

Un alt punct sensibil a fost funcționarea clinicii fără autorizația de care ar fi avut nevoie pentru activitățile derulate. Rogobete a explicat că unitatea medicală ceruse avizul, însă nu îl obținuse.

„Din inconştienţă şi acesta este şi motivul pentru care am demarat primul şi cel mai mare control la nivel naţional acum patru săptămâni prin care colegii mei verifică toate clinicile private şi toate cabinetele private care au cel puţin o sală de operaţie. Este cel mai mare control extins la nivel naţional care se desfăşoară de după Revoluţie. Estimez că în două-trei săptămâni vom avea acest control finalizat. Până atunci vă pot spune că au fost suspendate peste 20 de cabinete în această ţară şi amendate peste alte 30.”

Ministrul a precizat că instituția sa se ocupă strict de partea administrativă, în timp ce ancheta penală este în responsabilitatea procurorilor.

Rogobete a explicat că ministerul nu are atribuții în verificarea sistemelor video, aceste elemente fiind exclusiv în competența Parchetului. „Eu nu am cum să verific camerele video ale instituţiei, doar Parchetul poate face acest lucru. Colegiul Medicilor va verifica conduita terapeutică şi va stabili dacă au existat elemente de malpraxis, iar Ministerul Sănătăţii va verifica din punct de vedere administrativ modul în care era organizat şi dacă acest cabinet respecta sau nu normativele şi vă spun că nu le respecta şi că într-adevăr nu existau echipamentele minime necesare pentru ca în acel spațiu să poată fi acordată anestezie generală, lucruri pe care le am din control, date preliminare, dar care confirmă, din păcate, tragedia care s-a întâmplat.”

Părinții copilului vorbesc despre încercări de a ascunde dovezile. Tatăl susține că reprezentanții clinicii ar fi adus pe cineva care știa să umble la sistemul video chiar în timpul manevrelor de resuscitare. Bărbatul afirmă și că avocatul unității medicale ar fi fost chemat înainte ca familia să afle despre deces.

„Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei chemaseră avocatul, juristul şi probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi. Spuneau încontinuu să cheme băiatul cu camerele, băiatul cu sistemul video. A venit cu o cheie, s-a dus acolo, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos,” a povestit tatăl.

Fetița a fost înmormântată astăzi. Mama sa nu a avut puterea să participe la ceremonie.