Clinica în care a murit fetița de doi ani, acuzată că mușamalizează cazul: Au chemat avocatul în timp o resuscitau

După tragedia petrecută recent în într-o clinică stomatologică din București, familia copilei lansează acuzații la adresa medicilor. Astfel, părinții copilei care a murit în urma anesteziei spun că aceștia au chemat avocatul în seara tragediei. De asemenea, aceștia susțin că reprezentanții clinicii ar fi încercat să mușamalizeze cazul și să șteargă imaginile de pe camerele de supraveghere.

„Să cheme băiatul cu camere”, ar fi spus angajații clinicii, potrivit declarațiilor făcute de tatăl copilei. El solicită autorităților să verifice înregistrările de pe camerele de supraveghere. Familia Sarei este profund îndurerată, iar fetița a fost înmormântată sâmbătă, în orașul natal, Câmpulung Muscel.

Tatăl, Andrei Vișoiu, a oferit detalii cutremurătoare despre evenimentele petrecute în clinică.

„Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere, băiatul cu sistemul video». A venit cu o cheie, nu știu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente și instituțiile statului să-și facă datoria cât mai transparent și să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot și de acolo se pot lua cele mai mari probe și cele mai multe, pentru că s-a dus viața unui copil de doi ani, care era sănătos”, a spus tatăl, potrivit Antena 3.

Tatăl fetiței susține că medicii ar fi chemat un avocat la fața locului, în încercarea de a obține informații despre cum ar putea să acționeze din punct de vedere legal. El a mai spus că ambulanța a fost anunțată abia în momentul în care copilul era deja mort.

De asemenea, tatăl a relatat că două asistente au fost trimise la o altă clinică din apropiere, unde copilul fusese tratat anterior, pentru a aduce o trusă de prim-ajutor.

„Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitatu pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă. [...] Ei au chemat Ambulanţa, au sunat la Ambulanţă, când copilul era mort! Când au ieşit primele două asistente, [...] recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim-ajutor, vă daţi seama?" a spus tatăl fetiţei.

Potrivit acestuia, valorile indicate de teste erau mai mari decât ar fi fost normal, motiv pentru care ar fi încercat să amâne intervenția.

„Într-adevăr, ieșiseră niște valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum să ducem copilul la moarte?!? Avea nişte infecţii foarte mari la 2 sau 3 dinţi şi trebuia mers. Nu am dus copilul la moarte, am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operație, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu știam noi că ei o omoară. Nu n-au decis să o omoare, teoretic, dar, practic, uitați ce s-a întâmplat”, a adăugat el.

El a explicat că micuța Sara a mai trecut printr-o intervenție desfășurată în aceeași clinică.

„Am mai făcut la dânşii şi a fost ok, nu a fost nicio problemă. Ei nu trebuiau să ne cheme, au insistat și soția are mesaje, le-a dat și aseară, la televizor, unde le spune că valorile sunt mai mari decât trebuie și bine ar fi să o amânăm. Apoi, ei au dat mesaj, au spus să venim”, a explicat el.