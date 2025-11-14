Noi precizări de la clinica stomatologică în care a murit o fetiță de doi ani

Clinica stomatologică în care o fetiță de doi ani și-a pierdut viața în urma anesteziei generale, Crystal Dental Clinic, a făcut noi precizări cu privire la activitatea sa și la cazul tragic de joi seara.

„Ne exprimăm încă o dată profunda compasiune față de familia îndoliată.

Suntem în prezent în cooperare deplină cu autoritățile competente pentru clarificarea tuturor circumstanțelor care au condus la acest eveniment tragic. Dorim să asigurăm publicul că siguranța pacienților a fost și rămâne responsabilitatea noastră primordială”, a precizat clinica.

Reprezentanții instituției medicale arată că procedura de anestezie generală la copii era una obișnuită și că a realizat-o cu succes de peste 1.700 de ori

„De-a lungul ultimilor 11 ani, echipa noastră a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare, alături de același medic anestezist, fără incidente. Această continuitate și această statistică reflectă angajamentul nostru constant pentru standarde înalte de siguranță și pentru respectarea strictă a protocoalelor medicale.

Până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii. Vom furniza informații suplimentare imediat ce acestea vor putea fi comunicate public, în conformitate cu prevederile legale și cu principiile transparenței”, au mai precizat reprezentanții Crystal Dental Clinic.

„Înțelegem îngrijorarea pe care un astfel de eveniment o poate crea în rândul părinților. De aceea, considerăm esențial să explicăm de ce vizitele la medicul stomatolog sunt necesare încă din primii ani de viață”, se mai arată în precizările respectivei clinici stomatologice.

„Este recomandat ca prima vizită la medicul pedodont să aibă loc în jurul vârstei de 6 luni pentru a primi indicații cu privire la modul în care trebuie să efectueze igiena orală, atât ca tehnică cât și produse de igiena dentara. Ulterior, copiii ar trebui să meargă la un consult stomatologic cel puțin o dată pe an, ideal la fiecare 6 luni.

Copiii pot avea o cazuistică foarte complexă, de la demineralizări la distrucții coronare care pot necesita extracția dintelui de lapte înaintea termenului lui de exfoliere (schimbare cu dintele permanent).

carii dentare timpurii (cariile de biberon)

inflamații gingivale

dureri dentare severe

infecții la rădăcina dinților

dinți fracturați sau traumatizați

dinți care cresc incorect și afectează masticația sau vorbirea

Multe dintre aceste afecțiuni evoluează rapid la copii, deoarece smalțul dinților de lapte este mai subțire și mai vulnerabil.

Copiii sunt afectați în principal funcțional printr-o masticație deficitară, fonație deficitară, nu se pot concentra la activități simțind constant durere, dar și estetic.

Totodată și dinții permanenți pot fi afectați de evoluția cariilor dentare netratate. Digestia poate fi afectată printr-o masticație insuficientă și administrarea frecventa a antibioticelor în cursul episoadelor acute de parodontite apicale (complicații ale cariei dentare netratate, abcese care invadează spațiile moi).

Netratate la timp, problemele dentare la copii pot duce la:

dureri intense și infecții care pot afecta sănătatea generală

dificultăți de alimentație și somn

probleme de vorbire

deformări ale maxilarelor

afectarea dinților permanenți

anxietate crescută și teamă de medic, mai dificil de gestionat ulterior

Sedarea/anestezia generală se poate utiliza în situațiile în care patologia complexă depășește gradul de înțelegere al micului pacient. Acesta fiind necooperant, ar putea să se miște, iar instrumentele medicale folosite să lezeze buza/limba/obrazul copilului.

În unele situații, pentru tratamentul optim al copiilor foarte mici, anxioși sau cu nevoi speciale, sedarea este recomandată tocmai pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională pentru copil.

Procedura este realizată exclusiv de medici anesteziști specializați și se folosește în întreaga lume ca metodă standard în cazurile în care cooperarea copilului este imposibilă.

Ne reafirmăm angajamentul pentru transparență, profesionalism și siguranță în actul medical. Suntem profund marcați de acest eveniment și rămânem dedicați cooperării cu autoritățile pentru a clarifica fiecare aspect al situației. Gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndoliată, iar întreaga noastră echipă este alături de ei în aceste momente de durere”.