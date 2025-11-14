O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din București. Copila nu s-a mai trezit din anestezie

O fetiță de doi ani a murit, miercuri seara, după o intervenție stomatologică într-o clinică din Sectorul 3 al Capitalei. Micuța a intrat în stop cardiorespirator după administrarea anesteziei, iar eforturile medicilor de a o salva au fost fără succes.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), incidentul s-a produs în jurul orei 19:30, iar apelul la 112 a declanșat intervenția imediată a polițiștilor de la Secția 10. La fața locului, echipajele medicale au găsit copilul în stare critică și au început manevre de resuscitare care au durat aproximativ 40 de minute.

În ciuda eforturilor, fetița a fost declarată decedată în jurul orei 20:00. Conform primelor informații, stopul cardiorespirator ar fi survenit după administrarea anesteziei.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator”, potrivit unui comunicat al Poliției.

Cazul a fost preluat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă al Poliției Capitalei și se află sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru a stabili toate circumstanțele tragicului eveniment.

În 2020, un copil de patru ani a murit după ce a intrat în comă în urma unei anestezii totale administrate la o clinică stomatologică din Pitești. Ministerul Sănătății anunța atunci că micuțului i-a fost administrată anestezie generală cu propofol, deși clinica nu deținea autorizație pentru efectuarea anesteziilor totale.

La aproape trei ani de la moartea unui copil de patru ani, survenită în urma unei anestezii pentru o intervenție stomatologică, medicul care a efectuat procedura și doi administratori ai clinicii din Pitești au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă,

Ancheta, demarată în februarie 2020, a scos la iveală că unitatea medicală nu era autorizată să efectueze proceduri de analgosedare și nu deținea echipamentul minim necesar pentru monitorizare și resuscitare, conform normelor în vigoare.

În urma verificărilor, inspectorii DSP Argeș au aplicat o amendă de 20.000 de lei și au interzis efectuarea anesteziilor generale în toate cele cinci cabinete ale clinicii din Pitești.