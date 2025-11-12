A murit Horia Moculescu
- Iuliu Vlădescu
- 12 noiembrie 2025, 11:58
Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale citate de News.ro.
Moculescu era internat la „Matei Balș”
Compozitorul era internat de mai multă vreme, iar starea sa de sănătate a fost descrisă ca gravă de fiica sa, în urmă cu câteva zile. Nidia Moculescu a oferit luni informații despre starea de sănătate a tatălui său, compozitorul Horia Moculescu, aflat în continuare sub supravegherea medicilor la Institutul „Matei Balș” din București.
Compozitorul, în vârstă de 88 de ani, dusese internat de urgență săptămâna trecută și se află la secția de Terapie Intensivă, după ce starea sa s-a agravat brusc.
„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, cu sănătatea, tot internat, la ATI”, a declarat, în urmă cu două zile, Nidia Moculescu, care a precizat că familia traversează o perioadă dificilă, dar rămâne optimistă și recunoscătoare pentru sprijinul primit din partea celor care îl admiră pe compozitor.
Cine a fost Horia Moculescu
Horia Moculescu s-a născut pe data de 18 martie 1937, la Râmnicu Vâlcea. El a fost un pianist și compozitor autodidact, precum și producător muzical.
După ce a terminat liceul la Turda, a studiat la Institutul Minier din Petroșani.
De-a lungul carierei sale, a cântat cu mulți muzicieni români.
A fost căsătorit de patru ori și are doi copii.
Era membru al Uniunii Compozitorilor.
A compus circa 500 melodii și a luat peste 200 premii.
A fost, între altele, realizatorul emisiunii de televiziune „Atenție, se cântă!” (TVR2 2009 - 2013, 29 iunie).
Horia Moculescu a publicat și o carte, intitulată „Doar atât mi-am amintit”, în 2011, la Editura KULLUSYS.
El a compus coloana sonoră pentru mai multe filme, precum Mireasma ploilor tîrzii (1985), Vară sentimentală (1986), Primăvara bobocilor (1987), Maria și marea (1989), Secretul armei... secrete! (1989), Miss Litoral (1991), Pistruiatul (1973).
Cele mai cunoscute melodii ale lui Horia Moculescu
- Anul 2000 (cunoscut și ca „Noi în anul 2000”) – Corul de copii Radio
- Balanța inimii – Margareta Pâslaru și grupul 5T
- Ce bine e să știi să citești – Margareta Pâslaru
- Azi nu voi putea dormi – Margareta Pâslaru
- Cere-mi – Margareta Pâslaru
- Cine știe? – Margareta Pâslaru
- La mulți ani – Margareta Pâslaru
- Pâna ieri – Margareta Pâslaru
- De-ai fi tu salcie la mal – Mihaela Mihai
- Singurătatea mea – Horia Moculescu
- Prima iubire și ultima – Gabriel Cotabiță
- Fântânile albastre – George Nicolescu
- Primăverii n-ai ce-i face – Horia Moculescu
- Păi de ce? – Corina Chiriac
- Inima ta – Corina Chiriac
- Fir de busuioc – Corina Chiriac
- Pentru tot ce-a fost îți mulțumesc – Corina Chiriac
- Apă și foc – Corina Chiriac
- Marea mea iubire, marea – Horia Moculescu
- Mai dă-mi o speranță – Adrian Daminescu
- A fost odată ca-n povești – Dan Spătaru
- Mai gândește-te – Dan Spătaru
- E cea mai simplă dintre povești – Horia Moculescu
- Un an de dragoste – Ana-Maria și Horia Moculescu
- Totuși, octombrie - Ana-Maria și Horia Moculescu
- Vorbe – Ana-Maria și Horia Moculescu
- Nopți la rând – Corina Chiriac
- Chemarea dragostei – Horia Moculescu
- Nu te enerva – Corina Chiriac
- Cântec de leagăn – Aurelian Andreescu
- Drag mi-e omul meu drag – Otilia Romea
- Eu și tu – Corina Chiriac și Horia Moculescu
- Mândra mea – Dan Spătaru
- Marea mea – Angela Ciochină
- Nu poți uita – Adrian Daminescu
- Plec – Corina Dogaru
- Să nu mă-ntrebi – Corina Chiriac
- Ca un cer de iubire – Gabriel Cotabiță, Anca Țurcașiu
- Ce mai vrei? – Gabriel Cotabiță
- Devreme și prea târziu – Anca Țurcașiu
- Și ieri, și azi, și mâine – Corina Chiriac și Horia Moculescu
- De dragoste – Horia Moculescu
- Dumneavoastră, dragostea mea – Oana Hanganu
- Glasul meu, tăcerea ta – Bogdan Bradu
- N-am să te pot uita niciodată – Corina Chiriac
- Te voi aștepta – Aura Urziceanu
- Tu ești lumea – Gabriel Cotabiță
- Când se-ntorc cocorii – Horia Moculescu
- Pământ – Marina Florea
- Semnul iubirii – Angela Similea
- Ce vrei să faci din mine? – Mihaela Mihai, Dorina Drăghici
- Cine știe să ne spună – Margareta Pâslaru, Marina Florea
- Fără cuvinte – Corina Chiriac
- N-apăruseși tu – Adrian Daminescu
- Părinții mei – Aurelian AndreescuRuga – Mihaela Mihai
- Așteptând să vii – Adrian Daminescu
- Nu mai vreau – Mirabela Dauer
- Nu sunt gelos – Cornel Constantiniu
- Nu mai vreau să pierd – Mirabela Dauer
- Am vrut – Aurelian Temișan
- Dacă vrei dragostea mea – Corina Chiriac, Marina Voica
- De-aș fi – Horia Moculescu
- Dor – Marina Voica
- Dragostea noastră-i o nebunie – Horia Moculescu
- Cântecul – Angela Similea, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru
- Dacă lumea ar fi a mea – Gabriel Dorobanțu
- Iar și iar – Cătălin Crișan și Anca Țurcașiu
- Leagănul meu – Dida Drăgan
- Scrisoare – Horia Moculescu
