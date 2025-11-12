A murit Horia Moculescu

Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani, au confirmat surse medicale citate de News.ro.

Compozitorul era internat de mai multă vreme, iar starea sa de sănătate a fost descrisă ca gravă de fiica sa, în urmă cu câteva zile. Nidia Moculescu a oferit luni informații despre starea de sănătate a tatălui său, compozitorul Horia Moculescu, aflat în continuare sub supravegherea medicilor la Institutul „Matei Balș” din București.

Compozitorul, în vârstă de 88 de ani, dusese internat de urgență săptămâna trecută și se află la secția de Terapie Intensivă, după ce starea sa s-a agravat brusc.

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, cu sănătatea, tot internat, la ATI”, a declarat, în urmă cu două zile, Nidia Moculescu, care a precizat că familia traversează o perioadă dificilă, dar rămâne optimistă și recunoscătoare pentru sprijinul primit din partea celor care îl admiră pe compozitor.

Horia Moculescu s-a născut pe data de 18 martie 1937, la Râmnicu Vâlcea. El a fost un pianist și compozitor autodidact, precum și producător muzical.

După ce a terminat liceul la Turda, a studiat la Institutul Minier din Petroșani.

De-a lungul carierei sale, a cântat cu mulți muzicieni români.

A fost căsătorit de patru ori și are doi copii.

Era membru al Uniunii Compozitorilor.

A compus circa 500 melodii și a luat peste 200 premii.

A fost, între altele, realizatorul emisiunii de televiziune „Atenție, se cântă!” (TVR2 2009 - 2013, 29 iunie).

Horia Moculescu a publicat și o carte, intitulată „Doar atât mi-am amintit”, în 2011, la Editura KULLUSYS.

El a compus coloana sonoră pentru mai multe filme, precum Mireasma ploilor tîrzii (1985), Vară sentimentală (1986), Primăvara bobocilor (1987), Maria și marea (1989), Secretul armei... secrete! (1989), Miss Litoral (1991), Pistruiatul (1973).

Anul 2000 (cunoscut și ca „Noi în anul 2000”) – Corul de copii Radio

Balanța inimii – Margareta Pâslaru și grupul 5T

Ce bine e să știi să citești – Margareta Pâslaru

Azi nu voi putea dormi – Margareta Pâslaru

Cere-mi – Margareta Pâslaru

Cine știe? – Margareta Pâslaru

La mulți ani – Margareta Pâslaru

Pâna ieri – Margareta Pâslaru

De-ai fi tu salcie la mal – Mihaela Mihai

Singurătatea mea – Horia Moculescu

Prima iubire și ultima – Gabriel Cotabiță

Fântânile albastre – George Nicolescu

Primăverii n-ai ce-i face – Horia Moculescu

Păi de ce? – Corina Chiriac

Inima ta – Corina Chiriac

Fir de busuioc – Corina Chiriac

Pentru tot ce-a fost îți mulțumesc – Corina Chiriac

Apă și foc – Corina Chiriac

Marea mea iubire, marea – Horia Moculescu

Mai dă-mi o speranță – Adrian Daminescu

A fost odată ca-n povești – Dan Spătaru

Mai gândește-te – Dan Spătaru

E cea mai simplă dintre povești – Horia Moculescu

Un an de dragoste – Ana-Maria și Horia Moculescu

Totuși, octombrie - Ana-Maria și Horia Moculescu

Vorbe – Ana-Maria și Horia Moculescu

Nopți la rând – Corina Chiriac

Chemarea dragostei – Horia Moculescu

Nu te enerva – Corina Chiriac

Cântec de leagăn – Aurelian Andreescu

Drag mi-e omul meu drag – Otilia Romea

Eu și tu – Corina Chiriac și Horia Moculescu

Mândra mea – Dan Spătaru

Marea mea – Angela Ciochină

Nu poți uita – Adrian Daminescu

Plec – Corina Dogaru

Să nu mă-ntrebi – Corina Chiriac

Ca un cer de iubire – Gabriel Cotabiță, Anca Țurcașiu

Ce mai vrei? – Gabriel Cotabiță

Devreme și prea târziu – Anca Țurcașiu

Și ieri, și azi, și mâine – Corina Chiriac și Horia Moculescu

De dragoste – Horia Moculescu

Dumneavoastră, dragostea mea – Oana Hanganu

Glasul meu, tăcerea ta – Bogdan Bradu

N-am să te pot uita niciodată – Corina Chiriac

Te voi aștepta – Aura Urziceanu

Tu ești lumea – Gabriel Cotabiță

Când se-ntorc cocorii – Horia Moculescu

Pământ – Marina Florea

Semnul iubirii – Angela Similea

Ce vrei să faci din mine? – Mihaela Mihai, Dorina Drăghici

Cine știe să ne spună – Margareta Pâslaru, Marina Florea

Fără cuvinte – Corina Chiriac

N-apăruseși tu – Adrian Daminescu

Părinții mei – Aurelian AndreescuRuga – Mihaela Mihai

Așteptând să vii – Adrian Daminescu

Nu mai vreau – Mirabela Dauer

Nu sunt gelos – Cornel Constantiniu

Nu mai vreau să pierd – Mirabela Dauer

Am vrut – Aurelian Temișan

Dacă vrei dragostea mea – Corina Chiriac, Marina Voica

De-aș fi – Horia Moculescu

Dor – Marina Voica

Dragostea noastră-i o nebunie – Horia Moculescu

Cântecul – Angela Similea, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru

Dacă lumea ar fi a mea – Gabriel Dorobanțu

Iar și iar – Cătălin Crișan și Anca Țurcașiu

Leagănul meu – Dida Drăgan

Scrisoare – Horia Moculescu