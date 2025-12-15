Monden

Mariana Moculescu n-a fost la mormântul lui Horia Moculescu nici acum. Ce scuză are

Mariana Moculescu n-a fost la mormântul lui Horia Moculescu nici acum. Ce scuză are
La o lună de la trecerea în neființă a compozitorului Horia Moculescu, fosta sa soție, Mariana Moculescu, a explicat de ce nu i-a aprins încă o lumânare. Aceasta a explicat că gestul simbolic nu poate fi făcut în acest moment, pentru că nu îl simte sincer și încă se confruntă cu rănile lăsate de trecut.

Cu ce explicație a venit Mariana Moculescu

Vestea morții lui Horia Moculescu a afectat profund familia, în special pe fiica lor, Nidia. Mariana a spus că ea procesează lucrurile diferit și că are ritmul ei.

„Nu simt că aș putea să fac asta acum, pentru că încă am prea multe răni și nu e un gest din suflet. Poate, într-o zi, când voi simți liniște, o să aprind lumânarea”, a declarat fosta soție a compozitorului.

Horia Moculescu.v

Horia Moculescu. Sursa foto Captură video

„A fost un om vicios”

Mariana Moculescu a amintit și despre viciile care l-au marcat pe compozitor: fumatul excesiv și jocurile de noroc.

„A fost un om vicios. A jucat la jocurile de noroc, a fost obsedat chiar. Când nu mai avea bani, juca poker pe bețe de chibrit. Era mereu într-o stare de nervi, că tot pierdea bani.

Mariana Moculescu și Nidia.v1

Mariana Moculescu și Nidia. Sursa foto Instagram

Fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am zis să stingă țigara în scrumiera pe care i-o umplusem cu muguri de zambilă, zic: „Vezi, cum sfârâie florile, când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi, când fumezi!”, a declarat Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu îi vrea apartamentul compozitorului

Mariana Moculescu a mai spus că merită să se mute în apartamentul în care a locuit cu Horia Moculescu. Aceasta a declarat că își dorește să locuiască cu fiica ei, Nidia, care are nevoie de consolare.

„Legat de casă, da, cred că merit să am partea mea deoarece a fost plătită din banii și munca părinților mei. Fiica mea are nevoie de mine aproape și de Dumnezeu. Are nevoie de regăsire.

Vom vedea ce se va întâmpla cu acest apartament. Eu detest sa merg in Tribunale, fostul soț m-a târât toată tinerețea în tribunale și poliții. Îmi reamintesc de toate traumele ce mi s-au întâmplat”, potrivit Click.

