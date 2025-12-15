Mariana Moculescu n-a fost la mormântul lui Horia Moculescu nici acum. Ce scuză are

La o lună de la trecerea în neființă a compozitorului Horia Moculescu, fosta sa soție, Mariana Moculescu, a explicat de ce nu i-a aprins încă o lumânare. Aceasta a explicat că gestul simbolic nu poate fi făcut în acest moment, pentru că nu îl simte sincer și încă se confruntă cu rănile lăsate de trecut.

Vestea morții lui Horia Moculescu a afectat profund familia, în special pe fiica lor, Nidia. Mariana a spus că ea procesează lucrurile diferit și că are ritmul ei.

„Nu simt că aș putea să fac asta acum, pentru că încă am prea multe răni și nu e un gest din suflet. Poate, într-o zi, când voi simți liniște, o să aprind lumânarea”, a declarat fosta soție a compozitorului.

Mariana Moculescu a amintit și despre viciile care l-au marcat pe compozitor: fumatul excesiv și jocurile de noroc.

„A fost un om vicios. A jucat la jocurile de noroc, a fost obsedat chiar. Când nu mai avea bani, juca poker pe bețe de chibrit. Era mereu într-o stare de nervi, că tot pierdea bani.

Fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am zis să stingă țigara în scrumiera pe care i-o umplusem cu muguri de zambilă, zic: „Vezi, cum sfârâie florile, când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi, când fumezi!”, a declarat Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu a mai spus că merită să se mute în apartamentul în care a locuit cu Horia Moculescu. Aceasta a declarat că își dorește să locuiască cu fiica ei, Nidia, care are nevoie de consolare.